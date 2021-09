Windows 11 na premierę bez aplikacji z Androida

Szkoda.

Opracowana z myślą o Androidzie aplikacja platformy TikTok uruchomiona w Windows 11. | Źródło: Microsoft

Funkcja, na którą musimy poczekać dłużej

„Windows 11 jest wyposażony w nowy, przebudowany sklep Microsoft Store, charakteryzujący się odświeżonym designem, ułatwiającym wyszukiwanie i odkrywanie ulubionych aplikacji, gier, programów i filmów w jednej, zaufanej lokalizacji. Z niecierpliwością czekamy na kontynuację naszej podróży, aby sprowadzić aplikacje z Androida do systemu Windows 11 i Microsoft Store dzięki naszej współpracy z firmami Amazon i Intel. Proces ten zostanie zapoczątkowany testami wersji poglądowej dla uczestników programu Insider, w nadchodzących miesiącach.”

Windows 11 za darmo – kiedy i dla kogo?

Niestety, do dzisiaj użytkownicy testujący Windows 11 w kanałach beta i dev w ramach programu Insider nie doczekali się możliwości wypróbowania omawianej funkcji. Wielu z nich, w tym ja, po cichu liczyło, że wkrótce zostanie ona udostępniona i będzie częścią systemu na premierę, ale skoro okazało się, że Windows 11 zadebiutuje już 5 października, jasne stało się, iż szanse na to są po prostu marne.Teraz Microsoft potwierdził, że Windows 11 na premierę nie zaoferuje wsparcia dla aplikacji z systemu Android. Kiedy to zostanie udostępnione? Tego póki co niestety nie wiadomo. Dowiedzieliśmy się jedynie, że w ciągu kilku miesięcy mają wystartować jego testy., czytamy w oświadczeniu Microsoftu.Na szczęście wygląda na to, że wsparcie dla aplikacji z Androida jest jedyną zapowiedzianą przez Microsoft funkcją, która nie zadebiutuje w dniu premiery systemu Windows 11. Nie oznacza to jednak, że nie będzie to system pod pewnymi względami wybrakowany. Użytkownicy narzekają chociażby na to, jak bardzo zostały w nim okrojone opcje personalizacji paska zadań.Jak wspominaliśmy wcześniej, Windows 11 będzie oferowany użytkownikom Windows 10 w formie bezpłatnej aktualizacji. Proces ten będzie prowadzony etapami. Najpierw aktualizacje otrzymają najnowsze z kwalifikujących się do tego urządzeń, a potem, w oparciu o modele analityczne uwzględniające kwalifikowalność sprzętu, wskaźniki niezawodności, wiek urządzenia i nie tylko, będzie ona stopniowo wprowadzana na starszym sprzęcie.Zgodnie z przewidywaniami Microsoftu wszystkie kwalifikujące się urządzenia powinny otrzymać bezpłatną aktualizację do Windows 11 do połowy 2022 roku. Czy Twoje urządzenie ją otrzyma? Sprawdzisz to z pomocą aplikacji PC Health Check . Można z niej jednak skorzystać, tylko w ramach programu Windows Isinder, a przynajmniej na razie. Sprawdź, jak to zrobić Źródło: Microsoft, fot. tyt. Microsoft