Stories nie wszędzie pasuje. LinkedIn rezygnuje z popularnego formatu

Nieudana próba.

LinkedIn bez Stories. Format się nie przyjął

Źródło: LinkedIn

Stories to format postów, który pierwotnie pojawił się na Snapchacie. Pomysł zapożyczony został przez Instagram – decyzja okazała się strzałem w dziesiątkę. Od tamtej pory większość społecznościowych gigantów eksperymentuje z wpisami znikającymi po upływie określonego czasu. Nie wszędzie jednak zyskuje pokaźne grono użytkowników.W 2020 roku rozpoczęto testy Stories na platformie LinkedIn . Nowość ta miała stanowić nowy sposób na komunikację w firmach i możliwość szybkiego poinformowania o realizowanych projektach czy postępach w pracy. Jak się jednak okazuje, mało kto decydował się na publikację tego typu postów. Dlatego też niedługo ta opcja na dobre zniknie z popularnego serwisu.Taką informację podała Liz Li, starszy dyrektor produktu w LinkedIn. Wszystko wskazuje na to, że, które może osadzić na swoim profilu. Koncepcja Stories niekoniecznie więc pasowała do potrzeb użytkowników. Dlatego też ten format zostanie usunięty z LinkedIn do końca września.Tamtejsi odbiorcy również niekoniecznie angażowali się w tego typu wpisy, co wiązało się z nikłym wzrostem zainteresowania Stores. Nie pozostało więc nic innego niż przyznanie się do błędu i rezygnacja z rozwoju nowości.Na razie więc nie zapowiada się, by którykolwiek ze społecznościowych gigantów miał powtórzyć sukces Instagramowych relacji. Trudno też spodziewać się kolejnych prób implementowania Stories podejmowanych przez te same serwisy.Źródło i foto: LinkedIn