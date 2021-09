Harwardzki kurs informatyki CS50 w języku polskim dostępny za darmo

Podstawy programowania i informatyki.

Czym jest kurs CS50?

Zespół Codegym przetłumaczył CS50 na język polski

Ostatnie miesiące udowodniły wszystkim, że jeśli to konieczne, zdalnie działać mogą nawet całe szkoły. Nic więc nie stoi na przeszkodzie, aby w wersji online odbywać tematyczne kursy związane z hobby czy ścieżką kariery. I teraz prawdziwa niespodzianka – kurs informatyki Harvard CS50 udostępniony został za darmo w języku polskim.CS50 (ang. Computer Science 50) to kurs do informatyki prowadzony stacjonarnie na kampusie oraz w wersji online na Uniwersytecie Harvarda i Uniwersytecie Yale. Wersja "kampusowa" kursu to największa klasa Harvarda – liczy 800 studentów, zatrudnia 102 pracowników i notuje do 2200 uczestników regularnych hackathonów.Kurs Harvard CS50 polecany jest każdemu, kto choć trochę interesuje się informatyką i zastanawia się nad karierą programisty. CS50 pozwala zaznajomić się z podstawowymi technologiami HTML i CSS używanymi do projektowania stron internetowych. Przekazuje także informacje o SQL – języku zapytań zapewniającym komunikację między użytkownikiem lub aplikacją a relacyjną bazą danych. Do tego, dzięki wykładom użytkownik ma możliwość nabycia wiedzy z zakresu podstaw algorytmów, struktury danych, zarządzania pamięcią oraz fundamentów bezpieczeństwa komputera. W kursie odnajdą się zarówno osoby początkujące, jak i bardziej doświadczeni zawodnicy. CS50 pozwala przyswoić podstawy, a także objaśnia w jaki sposób pracują komputery. Co wyróżnia kurs na tle konkurencji? Fakt, że jest on ponadczasowy.Jednym z czynników, dzięki którym kurs CS50 jest tak łatwy do przyswojenia jest jego struktura. Kurs podzielony został na 9 wykładów, z których każdy dzieli się dodatkowo na kilka etapów ułatwiających naukę. Ponadto uczniowie otrzymują dodatkowe materiały do wykładów, zadania praktyczne oraz przydatne linki.Pewnego dnia osoba z zespołu Codegym przypadkowo natknęła się na nagrania wideo wykładów z harwardzkiego kursu CS50 ("Podstawy programowania i informatyki"). Stwierdzono, że właśnie tak powinien wyglądać nowoczesny kurs uniwersytecki: konkretny, pouczający, inspirujący.Pełną wersję kursu Computer Science 50 znajdziecie pod tym adresem - oczywiście w języku polskim.