Ciemny motyw w Google Chrome stał się… jeszcze ciemniejszy

Drobna, lecz przyjemna zmiana.

Google Chrome z odświeżonym ciemnym motywem

Stary wygląd (po lewej), nowy wygląd (po prawej) | Źródło: 9to5google

Ciemny motyw to obecnie raczej standard w popularnych aplikacjach mobilnych. Dla wielu użytkowników prezentuje on się po prostu estetyczniej i dodatkowo pozwala zmniejszyć ryzyko zmęczenia oczu. Jak się okazuje, tzw. dark theme przeszedł drobną metamorfozę w przeglądarce Google Chrome na Androida Poprawki ciemnego motywu to raczej rzadkość. Większość deweloperów raczej nie wprowadza w jego obrębie jakichś drastycznych zmian, bo i po co? Google zdecydowało się jednak wyrwać ze schematu. Część osób zauważyła bowiem słusznie, iż ich przeglądarka zrobiła się nieco… ciemniejsza. Co dokładnie usprawniono?Przede wszystkim gigant z Moutain View postanowił. Teraz jest to #1F1F1F, co od razu rzuca się w oczy. Całość stała się bardziej mroczna, co szczególnie widać na ekranie nowej karty oraz podczas odwiedzania jasnych stron internetowych. To jednak nie wszystko.W tym celu wykorzystuje inne kolory najlepiej wyróżniające się na tle szarości. Dzięki temu wszystko ma stać się jeszcze lepiej widoczne. Dodatkowo teraz dosyć trudno odróżnić ciemny motyw od tego Incognito.Odświeżenie tzw. dark theme zbiegło się w czasie z implementacją niezbyt obszernej aktualizacji o numerze 93. Powinna ona już być dostępna, lecz zapewne wszyscy ujrzą ją dopiero na przestrzeni kilku najbliższych dni/tygodni. Warto więc uzbroić się w cierpliwość.Źródło: 9to5google / Foto. Google