Telegram obchodzi swoje ósme urodziny. Wprowadzono szereg nowych funkcji

Liczne nowości.

Telegram z nieograniczonymi transmisjami na żywo

Źródło: Telegram

Telegram to komunikator, który przeżywa właśnie swój okres świetności. Jest on jednak dostępny na rynku już ponad 8 lat i przez ten czas znacząco się rozwinął. Deweloperzy postanowili uczcić kolejną rocznicę istnienia aplikacji wprowadzeniem licznych nowości, które docelowo mają uprzyjemnić wymianę wiadomości ze znajomymi.Używałem aktywnie Telegrama przez kilka miesięcy i najbardziej przypadły mi do gustu… naklejki. Przystępność ich pobierania oraz używania zrobiła na mnie naprawdę ogromne wrażenie. Jak się okazuje, zespół odpowiedzialny za komunikator zdecydował się na usprawnienie tego elementu. Czego zatem mogą spodziewać się użytkownicy?Pojawi się między innymi. Specjalna zakładka pojawi się nad tą z ostatnio używanymi naklejkami. Dzięki temu konsumenci otrzymają łatwy wgląd w to, co aktualnie jest najchętniej wysyłane przez innych. Dotknięcie konkretnej naklejki spowoduje bezpośrednie przejście do sekcji z wybranym pakietem, który ją zawiera – jego instalacja zajmuje dosłownie sekundę.Dodatkowo warto pamiętać, że. Wystarczy umieścić ją w dedykowanym polu, a algorytm automatycznie przeczesze zasoby Telegrama.Inni użytkownicy zobaczą również, iż ktoś dokonuje wyboru naklejki. Informacja o tym pojawi się u góry czatu. Dzięki temu będziesz wiedział o ciągłej obecności rozmówcy – do tej pory istniał komunikat wyłącznie o pisaniu wiadomości czy nagrywaniu wiadomości głosowej. Nie wszystkim jednak ta nowość może przypaść do gustu.Telegram wprowadził także. Do live’a dołączyć może więc nawet cała populacja Ziemi. Ta nowość była zapowiadana od dłuższego czasu i jak widać – koniec końców udało się ją zaimplementować. Teraz pozostaje wyłącznie czekać na pobicie jakiegoś rekordu.Teraz nadawca będzie mógł ukryć informacje o tym, że dana treść pochodzi z innego kanału oraz inne podpisy informujące o np. pierwszej osobie, która wysłała dane zdjęcie lub film. Dodatkowo pojawi się opcja podglądu tego, jak wyglądać będzie przekazana wiadomość po jej wysłaniu.Nowa aktualizacja komunikatora to również. Głównym celem deweloperów jest implementacja animacji do wszystkich istniejących grafik. Teraz dodano 21 i niewątpliwie niedługo ta lista się poszerzy. Trzeba jednak przyznać, iż całość prezentuje się naprawdę ciekawie.Dodatkowo użytkownicy spodziewać się mogą licznika nieprzeczytanych komentarzy, szybkiego przechodzenia do kolejnych kanałów oraz licznych poprawek błędów i drobnych usprawnień. Telegram sam w sobie aktualizowany jest bardzo często, więc zapewne niedługo doczekamy się kolejnego większego update’u. Wszystkie powyższe nowości powinny być już dostępne.Źródło i foto: Telegram