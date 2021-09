Jedna z flagowych funkcji Strava stała się bezpłatna

Bezpieczeństwo przede wszystkim.

Współdzielenie lokacji w Strava na żywo stało się darmowe

Jakiś czas temu większość funkcji popularnej zwłaszcza wśród kolarzy szosowych aplikacji sportowej Strava stała się płatna. Osoby, które nie przestały z niej korzystać, pomimo faktu nieopłacania subskrypcji, ucieszą się na wieść o najnowszym obwieszczeniu dewelopera. Mając na celu zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich użytkowników, w wariancie bezpłatnym odblokowano funkcję Beacon.Począwszy od dziś każdy sportowiec na świecie może bezpłatnie korzystać z funkcji Beacon w aplikacji Strava , podczas gdy rejestruje aktywność za pośrednictwem swojego smartfona. Niestety, jedynie subskrybenci będą mogli używać jej automatycznie w trakcie nagrywania przebiegu trasy za pośrednictwem urządzeń Garmin oraz Apple Watch. Mimo to bezpłatne wydanie Beacon i tak powinno cieszyć się sporym zainteresowaniem - w końcu cała masa amatorów sportu biega i jeździ na rowerze używając do logowania aktywności smartfonów.Aby włączyć Beacon, wejdź do zakładki "You" w prawym dolnym rogu głównego menu, a następnie tapnij na ikonę koła zębatego, widniejącą w prawym górnym rogu ekranu. Po przejściu do menu ustawień przewiń w dół, tapnij w "Beacon" i aktywuj "Beacon for Mobile". Dzięki Beacon możesz udostępniać swoją lokalizację maksymalnie trzem osobom. Strava automatycznie powiadomi te osoby, gdy zaczniesz rejestrować swoją aktywność. Inną opcją jest ręczne wysłanie linku Beacon do znajomego lub rodziny, jeśli nie chcesz zasypywać ich powiadomieniami za każdym razem, gdy wybierasz się na przebieżkę lub przejażdżkę.Źródło: Strava