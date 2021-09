WinZip to od teraz nie tylko archiwizator plików

Niespodzianka.

WinZip PDF Express

Gdybym zapytał Was, z czym kojarzycie nazwę WinZip, każdy bez wyjątku odpowiedziałby, że z darmowym archiwizatorem plików. WinZip to w istocie doskonała i bezpłatna alternatywa dla płatnej (tak, tak) aplikacji WinRar . Właściciel WinZip zapowiedział właśnie rozszerzenie popularnej marki o kilka nowych produktów. Nowe narzędzia od WinZip będą miały za zadanie zwiększać produktywność w przeróżnych branżach.Pierwszy z programów pozwala tworzyć pliki PDF z dowolnego dokumentu i eksportować PDF-y do plików Word lub obrazów. Użytkownik może zmieniać kolejność, dodawać lub usuwać strony lub strony ze znakami wodnymi z dowolnego pliku PDF, a także łączyć wiele formatów plików, takich jak Excel, JPG, Word i inne, w jeden plik PDF.