Windows 11 zadebiutuje oficjalnie 5 października

Oficjalna data premiery ujawniona.

"Microsoft ogłasza dostępność Windows 11 od 5 października 2021 r. Od tego dnia, nowy system operacyjny będzie osiągalny w ramach aktualizacji na kwalifikujących się komputerach osobistych z Windows 10. Będzie on również preinstalowany na nowych komputerach dostępnych w sprzedaży."

Stopniowe wprowadzanie bezpłatnej aktualizacji Windows 11

Plan wprowadzenia systemu Windows 11 na rynek jeszcze w tym roku nabiera rozpędu. Testerzy "jedenastki" co rusz otrzymują nowe kompilacje z poprawkami i usprawnionymi funkcjami, a teraz informatyczny gigant ogłosił datę premiery najnowszej wersji Windowsa.- czytamy w oficjalnym komunikacie prasowym.Jednocześnie Microsoft podziękował społeczności Windows Insider. Producent podkreśla, że od momentu udostępnienia w czerwcu pierwszej wersji Insider Preview Build , zaangażowanie i opinie insiderów były bezcenne.Bezpłatna aktualizacja do Windows 11 rozpocznie się 5 października i będzie prowadzona etapami. Producent twierdzi, że wyciągnął wnioski z wprowadzenia na rynek Windows 10, i tym razem chce mieć pewność, że zapewni użytkownikom najlepsze możliwe doświadczenia.W pierwszej kolejności aktualizację otrzymają nowe, kwalifikujące się do tego urządzenia. Następnie, w oparciu o modele analityczne, które uwzględniają kwalifikowalność sprzętu, wskaźniki niezawodności, wiek urządzenia i inne czynniki wpływające na proces aktualizacji, będzie ona stopniowo wprowadzana na komputerach znajdujących się już na rynku.Microsoft przewiduje, że wszystkie kwalifikujące się urządzenia otrzymają bezpłatną aktualizację do systemu Windows 11 do połowy 2022 roku.Jak sprawdzić, czy komputer kwalifikuje się do aktualizacji? Usługa Windows Update wyświetli odpowiedni komunikat. Możesz również sprawdzić, czy system Windows 11 jest gotowy dla danego urządzenia, wchodząc w Ustawienia > Windows Update i wybierając opcję „Sprawdź aktualizacje”.Źródło: Microsoft