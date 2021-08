Instagram chce wiedzieć, kiedy się urodziłeś. Dla bezpieczeństwa

W platformie nadchodzą zmiany.

Instagram a data urodzenia

Już wkrótce ci użytkownicy, którzy dotychczas nie podzielili się z Instagramem swoją datą narodzin, zostaną zmuszeni by ją podać. Jak firma informuje, zdecydowała podjąć się taki krok w celu ochrony młodych ludzi korzystających z jej platformy.Instagram od 2019 roku wymaga, by każda osoba rejestrująca się w jego usłudze podzieliła się datą swoich narodzin. Jeżeli ktoś tą datą się nie podzieli, po prostu nie będzie w stanie założyć konta. Jeśli jednak ktoś założył konto na Instagramie przed 2019 rokiem, nie miał obowiązku ujawniania takiej informacji. Wkrótce się to zmieni.W ciągu kilku najbliższych tygodni Instagram ma zacząć wyświetlać tym użytkownikom, którzy dotychczas nie umieścili w swoim profilu daty urodzin, powiadomienia z prośbą, by to zrobili. Początkowo powiadomienia będzie można odrzucić, do czasu. Ostatecznie aplikacja będzie wymagała podania daty urodzin od wszystkich.