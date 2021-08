Premiera Pinnacle Studio 25 Ultimate. Co nowego w programie do edycji nagrań wideo?

Zaawansowany zestaw funkcji do edycji nagrań wideo.

Co nowego w Pinnacle Studio 25 Ultimate?

Pinnacle Studio 25 Ultimate - ceny i dostępność

Na rynku zadebiutował program Pinnacle Studio 25 Ultimate zawierający zestaw zaawansowanych narzędzi do edycji nagrań wideo oraz rozbudowaną gamę efektów, które pomogą użytkownikom uzyskać ciekawe rezultaty. Według producenta, dzięki nowemu inteligentnemu śledzeniu obiektów, udoskonaleniom maskowania wideo, ulepszonej wydajności oraz różnorodnym kreatywnym możliwościom, program Pinnacle Studio 25 Ultimate przyspiesza i ułatwia tworzenie materiałów wideo inspirowanych produkcjami kinowymi.Najnowsza wersja pakietu dostępna jest w 3 wersjach: Pinnacle Studio 25 Ultimate, Pinnacle Studio 25 Plus i Pinnacle Studio 25. Tylko najbogatszy pakiet Ultimate pozwala na edycję wideo w jakości 4K.Tryby mieszania: narzędzie do tworzenia nakładające się na siebie efektów, przenikania obszarów zamaskowanych, prześwitów światła i innych technik kolorystycznych i ekspozycyjnych.Inteligentne śledzenie obiektów: nowa funkcja śledzenia ruchu z uwzględnieniem rozpoznawania kształtów pozwala śledzić dowolny obiekt w nagraniu wideo. Ta inteligentna technologia automatyzuje proces ponownego tworzenia maski, rozpoznając pierwotnie zamaskowany obiekt i śledząc go w całym wybranym odcinku nagrania, co pozwala zaoszczędzić czas poprzez wyeliminowanie potrzeby ponownego tworzenia maski dla każdej klatki.Zaawansowane funkcje edycji dźwięku: narzędzia do rozpoznawania i usuwania niechcianych dźwięków dzięki redukcji szumów, aby narracja lub ścieżka muzyczna była wyraźnie słyszalna. Funkcja skalowania wysokości tonu pozwoli w prosty sposób zmienić wysokość lub częstotliwość dźwięku. Możesz również eksperymentować z dźwiękiem, mieszając wiele kanałów dźwiękowych w standardzie 5.1.Importowanie wideo 8K: dzięki możliwości importowania nagrań w jakości 8K użytkownik może cieszyć się materiałem o niezrównanej jakości, w znacznie lepszej rozdzielczości i kolorystyce.Ulepszony kreator tworzenia masek: użytkownik może teraz tworzyć maski i zarządzać nimi łatwiej oraz efektywniej, dzięki szeregowi ulepszeń interfejsu i narzędzi. Nowe zgrupowane narzędzia do malowania ułatwiają pracę nad grafiką rastrową i kształtami wektorowymi oraz nawigowanie między nimi w celu dopracowania masek.Pojawiły się też ulepszenia sugerowane przez użytkowników. W odpowiedzi na sugestie użytkowników program Pinnacle Studio 25 Ultimate ułatwia tok pracy dzięki usprawnieniom interfejsu użytkownika i nowym efektom kreatywnym. Udoskonalony edytor tytułów umożliwia pełne panowanie nad tytułami, a nowością jest określanie rozmiaru i koloru czcionki z wykorzystaniem klatek kluczowych.Programy Pinnacle Studio 25 Ultimate, Pinnacle Studio 25 Plus i Pinnacle Studio 25 są dostępne w wersji polskiej, angielskiej, niemieckiej, francuskiej, włoskiej, hiszpańskiej, holenderskiej, czeskiej, rosyjskiej, fińskiej, duńskiej, szwedzkiej i japońskiej. Sugerowana cena detaliczna programu Pinnacle Studio 25 Ultimate to 599 PLN, programu Pinnacle Studio 25 Plus: 469 PLN, a programu Pinnacle Studio 25: 279 PLN. Dostępne są też ceny zakupu uaktualnień.Źródło: Pinnacle