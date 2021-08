Windows 11 na niewspieranym PC? Tak, ale nie otrzymasz aktualizacji

No i wszystko jasne.

Windows 11 bez aktualizacji w razie wymuszonej instalacji

Przedwczoraj świat obiegła informacja, jakoby Windows 11 można było instalować także na niewspieranych komputerach . Metoda na to jest prosta, oficjalna i potwierdzona przez sam Microsoft. Wystarczy zamiast procedury ulepszania systemu za pośrednictwem Windows Update wykorzystać plik ISO Windows 11 i wykonać czystą instalację systemu. Dwa dni temu donosiliśmy, że tak zainstalowany system będzie miał "ograniczone" wsparcie ze strony Microsoftu. Właśnie się dowiedzieliśmy co oznacza owo "ograniczone wsparcie" i nie mamy dobrych wieści.Windows 11 można zainstalować wbrew minimalnym wymaganiom za pośrednictwem narzędzia Media Creation Tool i nośnika instalacyjnego, na który należy nagrać obraz ISO Windows 11. Problem polega na tym, że jeśli komputer będzie uważany za nieobsługiwany, na przykład ze względu na niezgodny procesor lub wsparcie wyłącznie dla TPM 1.2 zamiast TPM 2.0, nie będzie mógł otrzymywać aktualizacji systemu Windows 11. Żadnych. Taki komunikat wystosował Microsoft.Oczywiście użytkownik nadal będzie mógł korzystać z systemu operacyjnego, ale oprogramowanie nie otrzyma absolutnie żadnych poprawek bezpieczeństwa, ani też aktualizacji funkcji poprzez Windows Update. Jednym słowem: instalując OS w ten sposób dobrowolnie godzimy się na ZEROWE, a nie ograniczone wsparcie.Umożliwienie instalacji Windowsa 11 na nieobsługiwanych urządzeniach może pozwolić zweryfikować, czy system Windows 11 jest w ogóle warty ewentualnego ulepszenia komputera. Microsoft daje taką możliwość, bo jak twierdzi, chce pomóc firmom i administratorom IT w ocenie ich istniejącej konfiguracji pod kątem nowego środowiska.Źródło: Microsoft