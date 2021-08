Ubuntu Christian Edition 20.04.2. Linux dla chrześcijan zaktualizowany po latach

Nietypowa dystrybucja.

Ubuntu Christian Edition 20.04.2

Czytaj także:

I to się nazywa aktualizacja! Linux dla chrześcijan, czyli Ubuntu Christian Edition, doczekał się właśnie znaczącej poprawki. Katolicka odpowiedź na szatańskie wymysły twórców Ubuntu Satanic Edition bazuje teraz na Ubuntu 20.04 LTS. To spora rewolucja, bowiem dystrybucja rozwijana wcześniej w latach 2004-2012 do tej pory wykorzystywała leciwe Ubuntu 12.04 LTS.Ubuntu Christian Edition (UbuntuCE) to darmowy system operacyjny typu open source, przeznaczony przede wszystkim dla chrześcijan. Pierwotnie OS powstał po to, by przekonać osoby ze społeczności chrześcijańskiej do zapoznania się z Linuxem. Unikalną cechą poprzedniego wydania była preinstalowana aplikacja Xiphos, ułatwiająca przeglądanie zasobów dostarczanej wraz z nią Biblii. Nie inaczej jest i tym razem, ale system dostosowano do obecnych realiów.Ubuntu Christian Edition 20.04.2 dostarczany jest ze zintegrowanymi narzędziami kontroli rodzicielskiej, pomagającymi ukrywać przed pociechami treści uznawane za szkodliwe. W UbuntuCE powraca zaktualizowane Xiphos Bible Guide, a także oprogramowanie BibleTime, BibleMemorizer, czy nawet soft Quelea, służący do wyświetlania multimediów na rzutnikach i innych urządzeniach projekcyjnych w kościele.