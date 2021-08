Ktoś stworzył port Map Google na... konsolę NES

Żart na prima aprilis stał się rzeczywistością.

Projekt godny podziwu

Mapy Google na NES

W 2012 roku Google, w ramach żartu na prima aprilis, przygotowało reklamę Map Google przygotowanych specjalnie z myślą o konsoli Nintendo Entertainment System (NES). Rzecz jasna, w rzeczywistości Google portu Map na NESa nigdy nie stworzyło. Niemniej jednak, znalazł się zdeterminowany YouTuber, który właśnie zrobił to za giganta z Mountain View.Autorem wersji Map Google przeznaczonej na konsolę NES jest ciciplusplus – użytkownik, który nigdy wcześniej nie opublikował w serwisie YouTube żadnego materiału. Realizując swój projekt, człowiek ten wykorzystał mocno zmodyfikowaną konsolę Nintendo oraz rozwiązania opracowane wcześniej przez inne osoby.Dokładniej mówiąc, ciciplusplus zbudował swoje 8-bitowe Mapy Google, inspirując się dokonaniami człowieka, który swego czasu doszedł do tego jak przekonwertować satelitarne obrazy z Map Bing na 8-bitowe kafelki znane z gry The Legend of Zelda przeznaczonej właśnie na NES. Ciciplusplus najwyraźniej przekonwertował obrazy z Map Google na kafelki z innej gry NES – Dragon Warrior (znanej również jako Dragon Quest).Samą konsolę NES ciciplusplus zmodyfikował z kolei wzorując się na youtuberze TheRasteri, który wcześniej zdołał odpalić na NESie oryginalnego Dooma. Tytuł ten zadebiutował oficjalnie na wielu platformach, ale nigdy na Nintendo Entertainment System.No więc, jak prezentują się Mapy Google na Nintendo Entertainment System? Cóż, nie są zbyt szczegółowe. Oczywiście łatwo odróżnić na nich od siebie poszczególne kontynenty i oceany oraz niektóre regiony. Zawiera ona też nazwy niektórych, większych miast i to w zasadzie tyle. Nie przedstawia ona jakichkolwiek dróg, a co dopiero danych na temat natężenia ruchu.Mimo wszystko projekt zrealizowany ciciplusplus jest imponujący. Ciekawe, czy ten świeżo upieczony youtuber w przyszłości przekonwertuje na NES także inne popularne aplikacje.Źródło: Gizmodo , fot. tyt. ciciplusplus