Microsoft ponownie udostępnia PC Health Check. Tym razem działa

Sprawdź sam.

PC Health Check nareszcie działa

Jak sprawdzić kompatybilność komputera z Windows 11 za pomocą PC Health Check?

Narzędzie PC Health Check zostało stworzone przez Microsoft, aby użytkownicy systemów Windows mogli w wygodny sposób sprawdzić, czy ich komputer kwalifikuje się do darmowego ulepszenia do Windows 11. Niestety, błyskawicznie okazało się, że gigant z Redmond pokpił sprawę, a aplikacja najzwyczajniej w świecie nie działa . Szybko przyszliśmy w sukurs poszkodowanym i opublikowaliśmy wpis na temat alternatyw dla PC Health Check . Teraz, w dwa miesiące po pierwszym udostępnieniu programu, Microsoft zapewnia, że PC Health Check został naprawiony. Jest drobne "ale".Microsoft przywrócił narzędzie PC Health Check, które zostało usunięte z serwerów firmy po tym, jak użytkownicy skarżyli się, że aplikacja nie działa poprawnie. Poprawiona wersja narzędzia dostępna jest w ramach programu Windows Insider , do którego należy się zapisać, aby z niego korzystać. Nie jest pewnym czy pojawi się jego wariant dla pozostałych użytkowników z trywialnej przyczyny: aby zainstalować Windows 11 i tak należy być członkiem programu Windows Insider.Jak zapisać się do Windows Insider? To akurat bardzo proste. Aby to zrobić, otwórz panel ustawień systemu Windows i wyszukaj hasło: niejawny lub przejdź bezpośrednio do: Ustawienia -> Aktualizacja i zabezpieczenia -> Niejawny program testów systemu Windows i zgłoś swój komputer, postępując zgodnie ze wskazówkami.Przejdź do Ustawienia -> System -> Informacje i sprawdź, czy korzystasz z systemu w wersji 32-bitowej czy 64-bitowej.Przejdź do strony pobierania z naszej bazy oprogramowania i wybierz odpowiednią wersję programu, aby ją pobrać.Kliknij dwukrotnie pobrany plik WindowsPCHealthCheckSetup.msi, aby zainstalować narzędzieW narzędziu PC Health Check kliknij "Sprawdź teraz", aby zweryfikować kompatybilność.Źródło: Microsoft, mat. własny