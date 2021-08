Huawei prezentuje EMUI 12, czyli Harmony OS na Androida

Nowa generacja nakładki Huawei oficjalnie zaprezentowana.

Nowocześniejszy wygląd i personalizacja

Integracja i bezpieczeństwo

Huawei chwali się też większym bezpieczeństwem, zarówno plików, jaki danych przechowywanych na smartfonie. Dzięki lepszej współpracy między urządzeniami, będzie można używać laptopa do odblokowania smartfona, albo zegarka to weryfikowania tożsamości użytkownika. Tradycyjnie, nie zabrakło też zapewnień o dobrej optymalizacji, która ma zapewnić niezachwianą wydajność na długi czas.



Na razie nie wiemy, które smartfony dostaną aktualizację do EMUI 12, jednak można w ciemno założyć, że na liście na pewno znajdą się wszystkie ostatnie modele z serii P40 i Mate 40.



Źródło: Huawei



Jeśli chodzi o nowe urządzenia, Huawei został zmuszony do odejścia od Androida i postawienia na własny system - Harmony OS . W użyciu wciąż jest jednak bardzo duża ilość starszych modeli firmy, które mają na pokładzie system Android i właśnie dla nich zaprezentowano nową nakładkę EMUI 12. Już niedługo trafi ona do użytkowników w formie aktualizacji.Huawei nie celebrował zbytnio premiery - w sieci po prostu pojawiła się oficjalna strona nowej generacji interfejsu. Poznaliśmy jednak większość kluczowych funkcji, którymi będzie się cechował. W dużej mierze to rozwiązania, które są już obecne w systemie Harmony OS 2.0.Zmiany względem EMUI 11 są widoczne już na pierwszy rzut oka. Odświeżono wygląd systemowych aplikacji, ikon i czcionek, a także całkowicie przeprojektowano pasek powiadomień. Teraz jest on oddzielony od panelu sterowania, co pozwoliło na zmieszczenie większej ilości narzędzi dostępnych pod cały czas pod ręką. Zmieniono też dominującą kolorystykę na bardziej łagodną dla oka.