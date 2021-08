Google planuje wskrzesić w Chrome użyteczną funkcję

Znowu wyciszysz pojedynczą kartę.

Chrome – powrót dawnej funkcji

W tej chwili, aby w Google Chrome wyciszyć wybraną kartę, trzeba kliknąć w nią prawym przyciskiem myszy i z wyświetlonego menu wybrać opcję Wycisz stronę. No właśnie, z jej pomocą wyciszymy nie pojedynczą kartę, a wszystkie otwarte karty z daną stroną. Wkrótce do Chrome ma powrócić jednak funkcja pozwalająca na wyciszanie pojedynczych kart.Funkcja wyciszania pojedynczych kart niespodziewanie zniknęła z Google Chrome w 2018 roku. O tym, że ta powraca, informuje aktualizacja opublikowana w serwisie Chromium Gerrit, dostrzeżona przez użytkownika Reddita o pseudonimie Leopeva64-2. Nie wiadomo, kiedy ta zadebiutuje w stabilnym wydaniu przeglądarki i czy w ogóle zadebiutuje, bowiem Google może jeszcze zmienić swoje plany, ale jestem w tej kwestii dobrej myśli.Warto wspomnieć, że funkcję, która do Chrome ma dopiero wrócić, posiada Microsoft Edge. Na karcie, w której odtwarzany jest jakikolwiek dźwięk, widoczna jest ikona głośnika. Wystarczy w nią, kliknąć, a karta zostanie wyciszona. Wyciszenie będzie aktywne do momentu ponownego kliknięcia w ikonę lub zamknięcia karty. Gdy tę samą stronę otworzymy w innej karcie, nie będzie wyciszona. Tymczasem, obecna opcja wyciszenia strony w Chrome zawsze skutkuje wyciszeniem strony dopóty, dopóki wyciszenia nie dezaktywujemy.