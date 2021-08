Telefon w sprawie fotowoltaiki? Dzwonią do Ciebie autoboty

Połóż im kres.



Telefony w sprawie fotowoltaiki w tym roku wyjątkowo mocno uprzykrzają życie milionów Polaków. Niektóre osoby odbierają takie połączenia nawet kilka razy dziennie. Okazuje się, że rozmówcami po drugiej stronie słuchawki wcale nie są ludzie, a autoboty odczytujące uprzednio nagrane przez ludzi formułki i próbujące pod pretekstem rzekomych dopłat wciskać nieświadomym konsumentom drogie panele fotowoltaiczne bez jakichkolwiek realnych rabatów, często w zawyżonych cenach. Nie wierzycie? Zobaczcie poniższe nagranie lub... przeprowadźcie eksperyment.



Telefon w sprawie fotowoltaiki - oszustwo?

Jeden z internautów postanowił podzielić się jedną z wielu swoich rozmów z autobotem (czyli botem sterowanym przez człowieka) na kanale YouTube. Słychać na niej, że próbuje nonstop zagiąć bota różnymi pytaniami i zwrotami, z którymi wirtualny rozmówca sobie nie radzi. Bot jest bardzo przekonujący i z pewnością wielu rozmawiających z nim Polaków nie zorientuje się nawet, że nie konwersują z człowiekiem.







Kto odpowiada za telefony w sprawie fotowoltaiki?

Treści umieszczone na wzmiankowanej w rozmowie witrynie czystypowiat.pl (klik w Polityka prywatności) wskazują na to, że jej operatorem jest Euro CallCenter, zgarniające w Google fatalne opinie od internautów. Jak się okazuje, jest to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zaporożu na Ukrainie.



Polityka prywatności na stronie czystypowiat.pl nie działa. Wskazuje jednak na sprawców męczących telefonów. | Źródło: Niebezpiecznik.pl