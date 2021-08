Masz płytę główną ASUS? Windows 11 zainstalujesz nie spełniając wymagań

Kolejni producenci mogą podążyć tą ścieżką.

Nowy BIOS dla płyt głównych Asus

"Następujące płyty główne są zgodne z systemem Windows 11 i w trakcie testów. Możliwość aktualizacji zależy od wsparcia ze strony systemu operacyjnego lub dostępności sterowników innych firm."

To musiało prędzej czy później nastąpić. Asus jest pierwszym producentem, który zapowiedział aktualizowanie BIOS-u swoich płyt głównych w taki sposób, aby na komputerach w nie wyposażone móc z powodzeniem zainstalować system Windows 11. Mowa o leciwych już płytach z chipsetem Z270, H270 i B250, zaprojektowanych z myślą o procesorach Intel Skylake oraz Kaby Lake, czyli 6. oraz 7. generacji procesorów Intel. Efektywnie stanowi to obejścieWindows 11, który to OS wymagał będzie procesorów Intel 8. generacji (Coffee Lake) lub nowszych.Pierwszy producent płyt głównych zaczął wydawać nowe oprogramowanie układowe BIOS, aby pomóc użytkownikom chcącym zainstalować w przyszłości Windows 11 , głównie poprzez automatyczne włączanie TPM, wymaganego przez Microsoft. Asus utworzył nawet stronę z listą stanu zgodności z Windows 11 dla wszystkich swoich płyt głównych, którą stale aktualizuje, testując i publikując kolejne łatki BIOS-u. W ślad za firmą ASUS mogą podążyć wkrótce kolejne.Wiele płyt głównych Z270, zaprojektowanych z myślą o procesorach Kaby Lake i Skylake, otrzymało 10 sierpnia wersję beta systemu BIOS, w celu zapewnienia zgodności z systemem Windows 11. To samo stało się z niektórymi płytami głównymi H270 i B250. Te i wiele innych znajduje się w sekcji listy zgodności Asusa z adnotacją:Microsoft ponownie potwierdził jakiś czas temu, że 8. generacja procesorów Intel Core będzie najstarszą serią procesorów, która spełnia wymagania systemu Windows 11. Wciąż planowane są testy zgodności z procesorami 7. generacji, ale wsparcie dla nich nie jest kwestią rozstrzygniętą. Microsoft uparcie twierdzi , że wszystkie te komplikacje są wynikiem dbałości o bezpieczeństwo konsumentów.Źródło: Asus