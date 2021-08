Nowa funkcja Dokumentów Google przyspieszy odpowiadanie na komentarze

Przydatna nowość.

Dokumenty Google staną się bardziej "smart"

Źródło: Google

Google lubuje się w nowościach opartych o sztuczną inteligencję. Dosyć regularnie możemy usłyszeć o funkcjach implementowanych chociażby w Gmail, które wykorzystują potencjał tej technologii. Jak się okazuje, już niedługo jedna z nich zagości również w Dokumentach i co ważne – spodoba się osobom pracującym w większych zespołach.Jeśli korzystacie z klienta pocztowego Gmail, to zapewne kojarzycie funkcję Smart Reply wdrożoną do niego jeszcze w 2017 roku. Przez te kilka lat została stosownie ulepszona i zyskała nowe opcje, lecz jej główny cel się nie zmienił – przyspieszenie procesu odpowiadania na wiadomości i sugerowanie użytkownikowi np. jakie słowa najlepiej pasowałyby w tym konkretnym zdaniu.Google zdecydowało się właśnie na. Funkcja będzie domyślnie włączona i będzie sugerowała odpowiedzi na umieszczone w naszych plikach komentarze. Na poniższym zrzucie ekranu możecie zobaczyć przykład zaprezentowany przez giganta z Moutain View. Nie da się ukryć, że… wygląda całkiem nieźle. Warto jednak wspomnieć, że Smart Reply jest w Dokumentach obecne od stycznia bieżącego roku, lecz w dosyć ograniczonej formie.Oczywiście pełnię możliwości i skuteczność Smart Reply sprawdzą dopiero użytkownicy. Trudno jednak odmówić tejże funkcji przydatności w pewnych sytuacjach. Jeśli pracujemy na sporej liczbie dokumentów, a część komentarzy wymaga jedynie prostej odpowiedzi, to nowość oparta o SI może okazać się niezwykle przydatna.Osoby korzystające z Dokumentów Google na przestrzeni najbliższych kilku tygodni powinni zacząć zauważać u siebie dostępność Smart Reply. Warto jednak nadmienić, iż jedynym obsługiwanym językiem jest na razie angielski.Źródło i foto: Google