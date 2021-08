Microsoft Edge pozwoli na dodawanie pól tekstowych w plikach PDF

Funkcja zadebiutuje niebawem.

Microsoft Edge – pola tekstowe w PDF

Dodaj tekst – jak skorzystać

Microsoft od zawsze był świetną przeglądarką plików PDF – lepszą niż Google Chrome czy Mozilla Firefox. To powiedziawszy, posiada on pewne ograniczenia. Nie pozwala on na przykład w większym stopniu edytować plików PDF. W razie takiej konieczności trzeba sięgać po dodatkowe programy, takie jak Adobe Acrobat Reader. Wkrótce się to jednak zmieni.Na szczęście, Microsoft wysłuchał próśb użytkowników i już niebawem umożliwi dodawanie w plikach PDF w Edge’u niestandardowych pól tekstowych. Funkcja przyda się w szczególności w przypadku tych formularzy w formie plików PDF, które nie powstały z myślą o uzupełnianiu ich na komputerze. Wkrótce ich pola będziesz mógł wypełniać za pośrednictwem przeglądarki internetowej giganta z Redmond.Nowa funkcja przeglądarki Edge nosi nazwę „Dodaj tekst” (ang. „Add Text”). Pozwala ona na umieszczanie własnych pól tekstowych w tych plikach, do których twórca nie dodał edytowalnych pól.Funkcja „Dodaj tekst” jest powoli udostępniana użytkownikom Microsoft Edge Canary, czyli eksperymentalnej wersji przeglądarki Microsoftu. Aby z niej skorzystać, wystarczy kliknąć w oknie przeglądarki z otwartymplikiem pdf na baner z napisem „Dodaj tekst” (ang. „Add Text”) umieszczony na pasku narzędzi. Możesz też kliknąć prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu dokumentu, by dodać tam pole tekstowe, a następnie zacząć pisać. Po zakończeniu edycji pliku pamiętaj, by go zapisać.