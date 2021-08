Messenger istnieje już 10 lat. Zapowiedziano więc 10 nowych funkcji

Szczerze mówiąc - są takie sobie.

10 lat Messengera, 10 nowych funkcji

Messenger to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych komunikatorów na świecie. Korzystają z niego setki milionów ludzi na całym świecie i raczej nic nie wskazuje na to, by zainteresowanie nim malało. Aplikacja obchodzi właśnie swoje 10 urodziny i z tej okazji zapowiedziano 10 nowych funkcji, które już niedługo zostaną zaimplementowane.Przez minioną dekadę Messenger zmienił się praktycznie nie do poznania. Kilkukrotnie przechodził gruntowne zmiany wizualne, a siedem lat temu finalnie stał się odrębną aplikacją. Niektóre z wprowadzonych nowości były ostro krytykowane przez społeczność, lecz część opcji wyznaczyła ścieżkę rozwoju dla innych komunikatorów. Raczej mało kto wyobraża sobie teraz brak możliwości reakcji emotikonami na konkretne wiadomości czy odpowiedzi na wybrane wątki.Z okazji dekady istnienia, zespół odpowiedzialny za Messengera ogłosił szereg nowości, z których część powoli wdrażana jest już do usługi. Pierwszą z nich są tzw.. Za pomocą tej opcji organizować można popularne ostatnio zabawy typu „jak myślicie, kto przyjdzie najpóźniej na spotkanie?”. Po utworzeniu pytania (albo jego wylosowaniu), osoby będące członkami czatu grupowego mogą oddawać swoje głosy.Amerykańscy użytkownicy otrzymają takżeza pomocą Facebook Pay. Po wybraniu specjalnej opcji i przelaniu konkretnej kwoty odbiorca ujrzy u siebie wiadomość w postaci ozdobnego pudełka. Kliknięcie spowoduje wyświetlenie otrzymanej sumy.Messenger wzbogaci się także o kilka dodatkowych narzędzi pozwalających na „huczniejsze” obchodzenie urodzin. Mowa tu opozwalającym na zapełnienie okna konwersacji balonami lub tortem z zapalonymi świeczkami. Dodatkowo użycie urodzinowego Soundmoji spowoduje odtworzenie piosenki „sto lat”.Co ciekawe, użytkownicy będą mogli. Koniec już więc z wysyłaniem linków do profili – po kliknięciu w „Więcej działań” przy ikonie konkretnego użytkownika pojawi się nowa opcja „Udostępnij kontakt”. Wtedy też ukaże się lista znajomych. Wybrane osoby otrzymają specjalną wiadomość zawierającą imię oraz nazwisko, a także awatar udostępnionego kontaktu. Ponadto będą mogli albo do niego napisać albo odwiedzić stronę na Facebooku.Zapowiedziano również tzw.. Użytkownik będzie mógł ustawić jakie emoji ma pojawiać się na ekranie po wysłaniu na czacie konkretnej wiadomości. Facebook podaje przykład „Wszystkiego najlepszego” i emotikony konfetti. Nowość pojawi się w ustawieniach czatu – tam też wpisać będzie można wybrane przez siebie słowo oraz wybrać pasującą grafikę.Część z opisanych wyżej funkcji trafi do Messengera już w najbliższych dniach. Na niektóre poczekamy trochę dłużej, lecz Facebook nie precyzuje słowa „wkrótce”. Warto więc uzbroić się w cierpliwość. To raczej nie powinno być trudne, gdyż zapowiedziane nowości raczej nie należą do tych z rodzaju rewolucyjnych.Źródło i foto: Facebook