WhatsApp: nadchodzą reakcje na wiadomości

Funkcja rodem z Messengera.

WhatsApp z funkcją, która powinna być od dawna

WhatsApp regularnie wzbogaca się o nowe funkcjonalności. Od pewnego czasu dotyczą one głównie kwestii bezpieczeństwa i prywatności . Jak się jednak okazuje, już niedługo popularny komunikator wzbogaci się o opcję rodem z Messengera. Nadchodzi bowiem możliwość dodawania reakcji do konkretnych wiadomości.Nie da się ukryć, że obecniewiększości komunikatorów. Uświadczymy jej nie tylko w iMessage, Wiadomościach od Google czy Messengerze, ale także na np. Discordzie. Wszystko wskazuje, iż z tego dobrodziejstwa skorzystają niedługo także użytkownicy WhatsAppa.Tak przynajmniej wynika z obserwacji serwisu WABetaInfo. W wersji beta na Androida odkryto bowiem komunikat o „otrzymaniu reakcji” i potrzebie aktualizacji usługi w celu jej zobaczenia. Na razie jednak nie znaleziono wyglądu samego procesu dodawania emotikon do konwersacji, więcNa razie użytkownikom wystarczyć musi jednak wyłącznie powyższy zrzut ekranu. Nie wiadomo kiedy dokładnie dostęp do opisanej funkcji zostanie przyznany użytkownikom – na razie prezentuje się jakby była ona na wczesnym etapie rozwoju. Pozostaje więc uzbroić się w cierpliwość i oczekiwać na kolejne doniesienia dotyczące opcji dodawania reakcji w komunikatorze WhatsApp.Źródło: WABetaInfo / Foto. WhatsApp