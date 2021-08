Opóźnienia na Mapach Google już w Polsce. Sprawdź, czy masz nową funkcję

Długo musieliśmy czekać.

Opóźnienia komunikacji miejskiej na Google Maps

"Udostępnienie informacji o rzeczywistym czasie odjazdu na Mapach Google, to bardzo ważny krok dla transportowej gałęzi smart city"

"Jednym z celów Metropolii jest wdrażanie nowych funkcjonalności, które ułatwią korzystanie z komunikacji miejskiej. Mapy Google to najpopularniejsze na rynku narzędzie do planowania podróży. Dlatego też naturalnym dla nas było, aby te informacje były również tam dostępne. Dzięki tej współpracy mieszkańcy oraz osoby odwiedzające GZM będą mogły łatwiej odnaleźć interesujące ich połączenie spośród ok. 450 linii będących w ofercie ZTM i kursujących pomiędzy 56 gminami"

Google w ostatnich dniach mocno rozpieszcza użytkowników aplikacji Mapy Google. Kilka dni temu donosiliśmy, że Mapy Google poinformują kierowców o dokładnych opłatach na poszczególnych odcinkach dróg płatnych . Funkcja wkrótce trafi do fazy testów, a w perspektywie powinna zagościć także w Polsce. W naszym kraju po cichu pojawiła się inna funkcjonalność, która w Stanach Zjednoczonych działa już od ponad... 9 lat Opóźnienia komunikacji miejskiej w Mapach Google zadebiutowały w pierwszym regionie Polski. Mowa o Górnym Śląsku, a konkretnie Konurbacji Śląskiej. Tamtejsza Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia poinformowała o wdrożeniu przy współpracy z funkcjonalności prezentującej rzeczywisty czas odjazdu dla ok. 450 linii ZTM widniejących już wcześniej w Google Maps. Do tej pory można było sprawdzić tam jedynie czas rozkładowy, nie uwzględniający opóźnień.– mówi Paweł Krzyżak, zastępca dyrektora Departamentu Projektów i Inwestycji.– dodaje.Przekazywanie danych do Map Google umożliwiają zamontowane w autobusach moduły GPS, które co kilkanaście sekund raportują pozycję pojazdu do centralnego systemu. Te z kolei są eksportowane w otwartym formacie i publikowane w Mapach Google. GZM komunikuje, iż jest to dopiero pierwszy etap współpracy Metropolii z Google w tym zakresie udostępnienia danych transportowych.Kolejnym etapem będzie rozpoczęcie prac związanych z zintegrowaniem danych transportowych w Google, dla których nie było dotychczas systemowego zarządzania. W planie jest m.in. uporządkowanie informacji przystankowych oraz ich lokalizacji, a także renumeracja stanowisk, poprawa linków do rozkładów jazdy i innych, bardziej szczegółowych parametrów.Sprawdziłem i w aplikacji mobilnej Map Google dla Androida zmiana została już naniesiona.