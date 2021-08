Windows 11 jest postrzegany lepiej niż sugerują internetowe komentarze

Wyniki badania zaskakują.

Liczby nie kłamią – ludzie chcą przesiadki na Windows 11

Badacze z Windows Report zapytali ankietowanych o to, co myślą na temat Windows 11. | Źródło: Windows Report

Ankieta Windows Report – analiza odpowiedzi na pytanie o ulubione funkcje systemu Windows 11. | Źródło: Windows Report

Co statystyki mówią na temat wad Windows 11?

Funkcje, za którymi internauci będą w Windows 11 tęsknić. | Źródło: Windows Report

Znaczna część badanych nie ma pojęcia, czym jest chip TPM. | Źródło: Windows Report

System z potencjałem

Gdy Windows 11 został zaprezentowany, reakcje użytkowników oprogramowania Microsoftu były różne. Choć nie brakuje internatów, którzy wypowiadają się na jego temat pozytywnie, wielu pod licznymi względami go krytykuje. Czy słusznie? Na tę chwilę trudno powiedzieć. Jedno jest jednak pewne – komentarze, na które można na trafić w sieci nie oddają idealnie tego, jak system został przyjęty. Pokazało to badanie przeprowadzone przez serwis Windows Report.Badanie przeprowadzone przez Windows Report było badaniem ankietowym. Ankieta zawierała kilka pytań i miała na celu sprawdzenie, co użytkownicy myślą na temat Windows 11. Udział w badaniu łącznie wzięło 11 097 osób. Byli to obywatele wielu krajów, a dokładniej mówiąc 117 – głównie Stanów Zjednoczonych i Indii, ale również Wielkiej Brytanii, Sri Lanki, Bangladeshu, Kanady, Australii czy Polski. W momencie prowadzenia badania 89% z nich korzystało z systemu Windows 10, 6% z systemu Windows 10, po 1% z macOS, Chrome OS i Linux, a 6% z innych systemów.Czego dowiedzieli się badacze, którzy stworzyli ankietę? Po pierwsze wynika z niej, że całkiem sporo osób zamierza przesiąść się na system Windows 11, gdy tylko stanie się to możliwe. Spośród ankietowanych stwierdziło tak aż 53% respondentów. Jak wiele osób podchodzi do systemu sceptycznie, ale z czasem także chciałoby dokonać przesiadki? Tego niestety nie wiemy, a jest to rezultatem tego, jak skonstruowano ankietę.Dzięki badaniu mogliśmy się też przekonać, co internautom podoba się w Windows 11 najbardziej. W tej kwestii króluje wycentrowane Menu Start, a zaraz za nim uplasowało się natywne wsparcie dla aplikacji z Androida. Warto jednak w tej kwestii wspomnieć, że póki co wsparcie dla aplikacji z Androida nie jest testowane ani w kanale beta, ani dev.Niestety, choć Windows 11 posiada wiele nowych funkcji, z pewnych został względem Windows 10 okrojony. Większość (33%) użytkowników badania nie będzie jednak tęsknić za żadną z nich. To powiedziawszy, jestem pewna, że gdyby twórcy ankiety uwzględnili w możliwych odpowiedziach do pytania o to funkcje, które pozwalały na przenoszenie paska zadań i zmianę jego rozmiaru , statystyki prezentowałyby się w jego przypadku zgoła inaczej.Choć wymagania sprzętowe Windows 11 są dość wygórowane, o dziwo większość uczestników badania je spełnia, a przynajmniej tak im się wydaje. W odpowiedzi na inne pytanie aż 42% osób stwierdziło bowiem, że nawet nie wie, czym jest chip TPM.Dostęp do pełnych wyników badania przeprowadzonego przez Windows Report uzyskasz pod tym adresem . Choć ewidentnie nie było to badanie idealne, jego rezultaty są z pewnością interesujące.Jestem ciekawa, jakim zainteresowaniem Windows 11 będzie cieszył się po swojej premierze. Kto wie, może przekona on do siebie upartych miłośników Windowsa XP i Windowsa 7, którzy nigdy nawet nie mieli styczności z Windowsem 10. Czas pokaże.Windows 11 zadebiutuje na rynku najprawdopodobniej już tej jesieni. Być może data jego premiery zostanie ogłoszona w ciągu najbliższych dwóch tygodni.Źródło: Windows Report / fot. tyt. Microsoft