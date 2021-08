Windows 11 brzmi inaczej w zależności od używanego motywu

Wiedziałeś?

Dźwięki w Windows 11

„Długości fal nowych dźwięków są znacznie bardziej zaokrąglone, co sprawia, że brzmią bardziej miękko. Dzięki temu te nadal mogą Cię ostrzegać/powiadamiać, ale jednocześnie nie będą Cię przytłaczać.”

„Tak jak zaokrągliliśmy interfejs użytkownika, tak samo zaokrągliliśmy środowisko dźwiękowe, aby złagodzić doświadczenia płynące z użytkowania.”

Windows 11 - premiera

Choć pod wieloma względami Windows 11 przypomina Windows 10, wprowadza on pewne dość istotne zmiany, zwłaszcza pod względem wizualnym. W Windows 11 pojawiły się chociażby zaokrąglone rogi czy przeprojektowane i przeniesione na środek paska zadań menu Start. W nowym systemie powraca też dźwięk startowy, którego w Windows 10 brakowało. Jeśli chodzi o dźwięki to warto wiedzieć, że wszystkie systemowe odgłosy w Windows 11 brzmią inaczej niż w Windows 10. Dotychczas mało kto zauważył jednak, że w dźwięki Windows 11 brzmią różnie w zależności od tego, czy użytkownik korzysta z jasnego, czy też ciemnego motywu.Microsoft zaprojektował system Windows 11 tak, aby ten gwarantował użytkownikowi poczucie spokoju. To nie tylko widać, ale i słychać. Interfejs nowego systemu jest czystszy, mniej zaśmiecony niż interfejs Windows 10, a jego dźwięki są… jakby to powiedzieć – najzwyczajniej w świecie mniej irytują, ale jednocześnie brzmią znajomo.Co nieco szczegółów na temat kulisów tworzenia dźwięków dla systemu Windows 11 Microsoft zdradził w oświadczeniu dla CNBC.czytamy w oświadczeniu.W swoim oświadczeniu Microsoft potwierdził, że pragnął dopasować doświadczenia płynące w Windows 11 z patrzenia na ekran do doświadczeń płynących z tego, co system oferuje w kwestiach dźwiękowych. Między innymi właśnie dlatego dźwięki systemowe w Windows 11 brzmią różne, gdy korzystamy z jasnego i ciemnego motywu.W sieci pojawił się póki co tylko jeden materiał, który porównuje dźwięki jasnego i ciemnego motywu w Windows 11. Umieściłam go poniżej.Jak „widać”, różnice między dźwiękami jasnego i ciemnego motywu w Windows 11 są naprawdę subtelne. Nic zatem dziwnego, że mało kto je zauważył.Windows 11 powinien zadebiutować na rynku w październiku lub listopadzie. Zgodnie z najnowszymi doniesieniami, jego data premiery może zostać oficjalnie ogłoszona już w ciągu dwóch najbliższych tygodni.Należy zaznaczyć, że w dniu premiery tylko nieliczni użytkownicy otrzymają możliwość aktualizowania Windows 10 do Windows 11 za pośrednictwem usługi Windows Update. Proces udostępniania systemu za pomocą Update ma trwać miesiącami. Na większej liczbie kompatybilnych urządzeń oprogramowanie zagości najpewniej dopiero w roku 2022.Co istotne, użytkownicy Windows 10 będą mogli dokonać przesiadki na Windows 11 bezpłatnie, co najpewniej będzie promocją ograniczoną czasowo. Należy mieć jednak na uwadze fakt, że Windows 11 posiada dość rygorystyczne minimalne wymagania sprzętowe . Wymagają one między innymi obecności TPM 2.0, obsługi UEFI i bezpiecznego rozruchu.Źródło: CNBC / fot. tyt. Microsoft