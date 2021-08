Microsoft Windows XP 20th Anniversary Edition. Specjalna wersja na obecną rocznicę?

Właśnie dokładnie dziś przypada 20 rocznica Windowsa XP pod kątem zakończenia nad nim prac, czyli wydania wersji RTM, którą wysyła się do partnerów technologicznych i tłoczni płyt. Cały proces transportu i logistyki nieco trwa, więc finalnie Windows XP nie ukazał się w sklepach 24 sierpnia 2001 roku, tylko 25 października. Jednak właśnie dziś twórca prowadzący na YouTube kanał o nazwie Michael MJD opublikował film na temat Windows XP 20th Anniversary Edition. Czy to specjalna wersja XP mająca premierę właśnie dziś w 20 rocznicę?



Specjalny rocznicowy Windows XP z 2005 roku

Można tak pomyśleć, ale nic bardziej mylnego. Windows XP 20th Anniversary Edition miał swoją premierę w 2005 roku, kiedy Microsoft obchodził 20 rocznicę wydania nie samego Windowsa XP, a całej linii oprogramowania Windows. Pierwszy Windows 1.0 powstał w 1985 roku. Celowo nie użyłem sformułowania systemów operacyjnych, bo początkowo Windows był tylko dodatkowo instalowaną graficzną nakładką na MS-DOS.



Ciekawie zilustrowana historia Microsoftu i Windowsa w formie linii czasu / Foto: Michael MJD @ YouTube



Tak naprawdę do końca ery Windowsa 9x (czyli aż do Windowsa ME), w jego wnętrzach wciąż działał DOS, ale poza pierwszymi najstarszymi edycjami, cały Windows był instalowany pojedynczym procesem. Nie trzeba było wpierw osobno konfigurować DOSa, więc nazywanie go systemem operacyjnym nie powinno być traktowane jako błąd. Po prostu obecna rocznica wydała się Michaelowi (znanemu wam np. z materiału o historii Windows XP Welcome Music) świetną okazją na omówienie Windowsa XP 20th Anniversary Edition. Youtuber chwali się też, że to pierwszy w historii unboxing tego systemu na YouTube. W zasadzie wtórny unboxing, bo do zrealizowania materiału posłużył się odkupionym z Japonii używanym egzemplarzem.



Niespotykane kolekcjonerskie wydanie Windowsa XP dostępne wyłącznie w Japonii

Opisywane specjalne wydanie jest naprawdę wyjątkowo rzadkie. Było sprzedawane ekskluzywnie wyłącznie w Japonii w cenie 28140 japońskich jenów (około 235 dolarów, czyli po dzisiejszym kursie 915 złotych). Dla uproszczenia trzymajmy się jednak dolarów. Standardowa cena systemu Windows XP Professional w wersji upgrade (wtedy nie było mowy o darmowym przejściu na Windowsa 10 czy Windowsa 11 dla dotychczasowych użytkowników starszych edycji) wynosiła 199 dolarów (około 775 złotych mając na uwadze obecny kurs), więc specjalna jubileuszowa wersja, to dodatkowe 36 dolarów. Czy warto było dopłacić? Zaraz się przekonacie.



Unikalna seria znaczków pocztowych stworzonych przy współpracy z japońską pocztą / Foto: Michael MJD @ YouTube



Windows XP 20th Anniversary Edition był przygotowany jako typowe wydanie kolekcjonerskie w ograniczonej partii 9999 egzemplarzy. Tak, nie tylko gry miewają specjalne droższe edycje z dodatkami. Czym jednak różni się 20th Anniversary Edition od regularnego Windowsa XP? W końcu to nie gra, więc nie było mowy o figurce postaci czy wydrukowanej na ładnym papierze mapie świata. Przede wszystkim Anniversary zawierał od razu Service Pack 2, ale to tylko kosmetyka i logiczne działanie. Service Pack 3 nie był jeszcze wydany, a pakowanie do pudełek kompilacji bez najnowszych poprawek zdawałoby się bezsensowne.



Świetne dodatki dla fanów w zestawie z Windows XP 20th Anniversary Edition

Po otwarciu pudełka jak książki, jeszcze zanim dostaliśmy się do głównej zawartości, można zobaczyć opisaną w formie linii czasu całą historię Microsoftu od założenia w 1975 roku, aż do tamtejszych dni, nawet zapowiedzi Windowsa Visty z ówcześnie przyszłego 2006 roku. Po drugiej stronie widnieje numer seryjny limitowanego wydania. Prezentowana przez Michaela kopia, to 6496 egzemplarz. Co znajdziemy już w środku? Przede wszystkim samego Windowsa XP Professional upgrade minimalnie różniącego się od typowego pudełka z tym systemem, ale zmiany są tylko kosmetyczne. I to wyłącznie w kwestii pudełka, sam system jest dosłownie identyczny jak z regularnego japońskiego egzemplarza.



Płyty instalacyjne poprzednich wersji Windowsa - choć tylko w formie replik bez jakichkolwiek danych / Foto: Michael MJD @ YouTube



Przejdźmy do samego "mięska". Znacznie lepszym dodatkiem od minimalnie innego kartoniku z płytą na system jest chociażby album z niewielką serią specjalnych kolekcjonerskich znaczków Windowsa, który opracowano wspólnie z japońską pocztą. Kolejnym gadżetem jest kartonik z płytami instalacyjnymi Windowsa 95, 98, 2000 i ME. Przynajmniej tak wygląda na pierwszy rzut oka, ale to tylko repliki wspominanych CD bez żadnej zwartości. Tak czy inaczej, świetne przedmioty kolekcjonerskie. Co jeszcze? Kolekcja naklejek i miniaturek pudełek do własnego wycięcia i złożenia (od Windowsa 95 poprzez 98, ME, 2000 i XP).



Rocznicowe specjalne wydanie nie kończyło się na Windowsie XP, uprawniało też do preview Visty

Ostatni gadżet wiązał się nie z samym Windowsem XP czy wcześniejszymi wydaniami systemu, a nadchodzącym Windowsem Vista. Karta z unikalnym kodem uprawniała do otrzymania wersji preview Windowsa Visty, kiedy ta już będzie dostępna. Poza nią mielibyśmy otrzymać w przyszłej przesyłce także płytę ze specjalnym wideo Windows 20th Anniversary oraz szansę na wygranie za darmo jednej z 20 sztuk finalnej pełnej wersji Visty z autografem samego Billa Gatesa. We wspominanej wkładce z replikami płyt instalacyjnych było też miejsce na Windowsa XP i przyszłą Vistę.





Niestety sprzedawca omawianego używanego egzemplarza albo nigdy nie wypełnił formularza na stronie internetowej, albo po prostu nie dodał do paczki swojej kopii Windowsa Visty preview. Co sądzicie o takim specjalnym kolekcjonerskim wydaniu? Czy kupilibyście je jako przedmiot kolekcjonerski, gdyby był dostępny także w Polsce dla XP czy innych wersji Windowsa?



