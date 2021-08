Dzień Windowsa 2021. Jak świętować, to w ten sposób

26. rocznica powstania Windows 95.

Dzień Windowsa 2021

Dokładnie 26 lat temu, 24 sierpnia 1995 roku Microsoft udostępnił system operacyjny Windows 95. Od tego czasu, każdego roku właśnie 24 sierpnia obchodzimy Dzień Windowsa. Windows 95 był pod wieloma względami kamieniem milowym tak dla dalszego rozwoju oprogramowania Microsoftu, jak i całego rynku komputerów osobistych. To właśnie ten OS wprowadził zaawansowany interfejs graficzny użytkownika, pasek zadań, przycisk Menu Start, technologię plug and play, czy też znane do dziś sposoby nawigacji. Jak moglibyśmy inaczej uświetnić dzisiejsze święto, jeśli nie polecając uwadze naszych czytelników popularne wpisy na temat oprogramowania Microsoftu?Od ciekawostek na temat poszczególnych wersji systemu Windows, przez informacje o tajemniczym Windows 96, po porady dotyczące Windows 10. Na łamach naszego serwisu publikowaliśmy już całą masę poświęconą OS-om od Microsoftu. Poniżej prezentujemy Wam listę tych, które cieszyły się największym zainteresowaniem czytelników Instalki.pl. Być może któryś Ci umknął?Źródło: mat. własny