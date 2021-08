Oceny w Google Play z ważną zmianą. Teraz będzie sens je sprawdzać

Na to udogodnienie musieliśmy czekać za długo.

Google postanowiło więc rozwinąć tę funkcjonalność i wkrótce domyślnie zobaczymy tylko oceny użytkowników naszego urządzenia. Uwzględniona zostanie też lokalizacja, a więc wyświetlone zostaną opinie z kraju, w którym się znajdujemy i co najważniejsze, tylko powyższe będą składowymi finalnej oceny, która będzie widoczna w Sklepie Play. Dzięki temu, będzie ona dużo bardziej adekwatna.



We wpisie na blogu Google wspomina też o licznych udogodnieniach dla deweloperów, dzięki którym uzyskają dostęp do rozszerzonych statystyk na temat opinii użytkowników konkretnych sprzętów. Pozwoli to lepiej zdiagnozować usterki i szybciej usprawnić działanie programów.



Powyższe zmiany mają być wprowadzane od listopada tego roku, jeśli chodzi o smartfony i od początku przyszłego roku w przypadku tabletów, Chromebooków i akcesoriów.



Google poinformowało na oficjalnym blogu dla deweloperów, że wkrótce pojawi się nowy system segregacji opinii i generowania ocen aplikacji w Sklepie Play . W końcu, będą one przydatne i naprawdę pomogą zdecydować, czy konkretna pozycja jest odpowiednia dla nas.Obecnie, wchodząc w oceny aplikacji widzimy wszystkie opinie, jakie zostały zamieszczone w jej profilu. Jako pierwsze wyświetlają się ”najtrafniejsze”, które wybiera algorytm, ale możemy też ręcznie wybrać, aby znajdowały się w kolejności od najnowszej. Przy wybieraniu sposobu sortowania, możemy również zaznaczyć, aby wyświetlane były tylko oceny zamieszczone przez użytkowników takiego samego urządzenia, jak nasze. To świetna, ale niestety mocno ukryta funkcja, z której mało kto korzysta, a powinien każdy. W końcu nie ma zupełnie dla nas znaczenia recenzja, w której ktoś narzeka, że aplikacja nie działa na Xiaomi Mi 11, jeśli my korzystamy z Galaxy S21 i odwrotnie.