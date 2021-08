Windows XP kończy dziś 20 lat i wciąż definitywnie nie umarł

System Microsoft Windows XP jest niewątpliwie jednym z najmocniej, o ile właśnie nie najbardziej lubianym OSem od tej firmy. Wkrótce czeka nas premiera najnowszego Windowsa 11, a większość komputerów działa już na Windowsie 10. Po drodze dostaliśmy też niezbyt poważaną Vistę, uwielbianego Windowsa 7 i znów mniej pozytywnie wspominanego Windowsa 8 i 8.1.Tak, właśnie dziś przypada dokładnie 20 lat od zakończenia prac nad premierową kompilacją Windowsa XP i uzyskania przez niego ostatecznej formy. Część z was może dziwić się w kwestii daty 24 sierpnia 2001 roku. Przecież system pojawił się w sklepach dopiero 25 października 2001 roku. Faktycznie, ale kompilacja 2600.xpclient.010817-1148 jeszcze w sierpniu przeszła w fazę RTM i została przekazana producentom sprzętu oraz powędrowała do tłoczni z ramienia samego Microsoftu. Musieliśmy poczekać jeszcze dwa miesiące i jeden dzień do pojawienia się XP w sklepach z powodu procesu dystrybucji i logistyki, ale sam software był już gotowy wcześniej 24 sierpnia.

Pulpit wywołujący nostalgię... To juz tyle lat, a zdawało by się, że jeszcze nie tak dawno używałem go w pierwszej pracy i w domu / Foto: Instalki.pl

Windows XP wciąż z udziałami pomimo braku oficjalnego wsparcia Microsoftu

Były dyrektor projektu Microsoft Windows XP Iain McDonald, przy okazji rocznicy wspominał w ostatnich dniach, o kwestiach związanych z Windowsem XP. Zauważył, że celem było zapewnienie stabilności systemu Windows 2000 (z rodziny NT) przeznaczonego dla przedsiębiorstw także w konsumenckiej wersji systemu Windows, ale z interfejsem użytkownika zbudowanym na bazie niezbyt dobrze odebranego Windows ME. Co za tym idzie, otrzymaliśmy połączenie dwóch linii systemów z rodziny Windows, co nie zmieniło się aż do teraz. Tak naprawdę ciągle korzystamy z rodziny NT, a tradycyjna konsumencka linia Windows 9x wygasła wraz z ME.Mimo 20 lat na karku (czy prawie 20, jeśli liczymy od październikowego debiutu w sklepach) i braku oficjalnego wsparcia, z systemu Windows XP wciąż korzysta bardzo wielu użytkowników. Według StatCounter około 0,59 proc. komputerów z systemem Windows nadal ma na pokładzie Windowsa XP. NetMarketShare podaje nieco mniejszy wynik 0,32 proc. Zdaje się, że to mało, ale biorąc pod uwagę liczbę wszystkich komputerów z różnymi wersjami Windowsa, to wciąż ogromna liczona w milionach baza sprzętów. Pamiętajmy, że Windows XP, to nie tylko komputery osobiste w domach i firmach, ale też różne specjalistyczne maszyny jak np. bankomaty.