Uber szokuje. Może podnieść ceny przejazdu, jeśli smartfon jest bliższy rozładowania

Smartfon z niskim stanem baterii pokazał ponad trzykrotnie droższą cenę za przejazd Uberem

Jedna z amerykanek zauważyła na swoim przypadku dziwne zachowania cen w aplikacji Uber i konkurencyjnym Lyft. Według jej wpisów, cena za przejazd drastycznie wzrasta, jeśli smartfon ma niewielki procent naładowania baterii.Sarah prowadząca na Twitterze profil NerdyAndNatural opublikowała swoje wrażenia i zrzut ekranu, które opisują ten dziwny proceder. Według jej przykładu z codziennego użytkowania usługi, kiedy jej telefon pokazywał 18 proc. naładowania ogniwa, nagle cena za przejazd Uberem wzrosła do bardzo wysokich 81 dolarów (niecałe 320 złotych). Podczas gdy normalnie płaci za podobne trasy około 25 do 30 dolarów (mniej więcej 100 - 120 złotych). W takim razie różnica jest aż trzykrotna! Po podłączeniu telefonu do ładowania, kiedy stan baterii wzrósł do 25 proc., cena miałaby spaść.