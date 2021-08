Facebook pozwoli na rozmowy audio i wideo bez potrzeby pobierania Messengera

Powrót do starych czasów?

Facebook przywróci jedną z funkcji

Źródło: Facebook

Facebook od kilku dobrych lat jest skutecznie rozdzielony z komunikatorem Messenger. Kiedyś jednak ten stan rzeczy prezentował się nieco inaczej i posiadając główną aplikację można było prowadzić konwersacje ze znajomymi. Jak się okazuje, społecznościowy gigant planuje częściowy powrót do „starych czasów”.Część użytkowników w Stanach Zjednoczonych dostrzegła u siebie. Co ciekawe, funkcja została usunięta z platformy jeszcze w 2014 roku. Na razie jednak nie znamy szczegółów. Spółka wyłącznie potwierdziła redakcji The Verge, że prowadzone są testy na terenie USA i kilku innych krajach.Poinformowano przy okazji, że dla uzyskania „pełni wrażeń z przesyłania wiadomości i rozmów audio oraz wideo” warto nadal wciąż korzystać z Messengera., lecz wygląda na to, iż Facebook stara się coraz bardziej integrować kluczowe funkcje swoich głównych usług. Czy to ma sens?Trudno to na ten moment stwierdzić. Osobiście od kilku lat nie używam Facebook na swoim telefonie i raczej nie wyobrażam sobie instalowania go od nowa tylko ze względu na nowość, którą i tak mam w Messengerze. Myślę że dla wielu osób decyzja koncernu również może być nieco niezbyt atrakcyjna. Wprowadza bowiem niepotrzeny chaos.Nie wiadomo też czy inne funkcje znane z Messengera pojawią się z powrotem na Facebooku. Na jakiekolwiek szczegóły przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać.Źródło: The Verge / Foto. Facebook