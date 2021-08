Microsoft Teams ze świetnymi nowościami dla większych zespołów

Warto się zainteresować.

Microsoft Teams z ulepszonymi podgrupami

Źródło: Microsoft

Microsoft Teams bez wątpienia stanowi jedno z głównych narzędzi jeśli chodzi o zdalną pracę lub naukę. Dalsze zainteresowanie usługą zależeć będzie oczywiście od sytuacji na świecie, lecz na razie gigant z Redmond nie odpuszcza i regularnie wprowadza do niej istotne nowości. Właśnie zapowiedziano szereg interesujących funkcji.Przede wszystkim Microsoft Teams jeszcze we wrześniu wzbogaci się o możliwość skuteczniejszego zarządzania podgrupami stworzonymi wewnątrz konkretnych pokoi., którzy odpowiadać będą za podgrupy. Osoby takie zyskają nieco więcej możliwości np. w kwestii przydzielania uprawnień wybranym użytkownikom do prezentowania treści. Tego typu nowość przyda się szczególnie większym zespołom, szczególnie instytucjom edukacyjnym.Dodatkowo funkcja autosugestii zyska, która to ma uprzyjemnić proces wyszukiwania plików, czatów czy osób. Oparta na sztucznej inteligencji opcja wskazywać będzie najbardziej trafne wyniki na podstawie wpisanych przez użytkownika słów kluczowych. Z tego również chyba najbardziej zadowoleni będą osoby pracujące w gąszczu różnorakich treści.Należy także liczyć na. Jej odświeżony wygląd ma nie tylko cieszyć oko, ale również przyczynić się do przyspieszenia procesu odnajdywania plików czy innych elementów. Funkcja zadebiutuje w listopadzie, lecz wyłącznie w wersji desktopowej Microsoft Teams. Osoby korzystające z aplikacji na smartfony muszą obejść się smakiem.Poza tym nie można zapominać o nadchodzącym Microsoft Teams 2.0 dla systemu Windows 11. Użytkownicy będą musieli przygotować się na ogromne zmiany – komunikator działać będzie na zupełnie nowym silniku. Na razie usługa znajduje się w fazie beta.Źródło i foto: Microsoft