Przywracanie zamkniętych kart w Chrome stanie się znacznie szybsze

Google testuje nową funkcję.

Eksperymentalna flaga Back-forward cache w Google Chrome. | Źródło: mat. własne

Flaga przyspieszająca przywracanie kart

Eksperymentalna flaga Closed Tab Cache w Google Chrome Canary. | Źródło: mat. własne

Inne zmiany czekające Chrome

Funkcja back-forward cache zadebiutowała na Androidzie w Chrome 87, a od niedawna powoli trafia do stabilnej wersji przeglądarki na desktopach. Teraz, wykorzystując technologię, która za nią stoi, Google pracuje nad nową funkcją o nazwie Closed Tab Cache.Funkcja Closed Tab Cache ma umożliwiać niemal natychmiastowe otwieranie poprzednio zamkniętych kart, wraz z prawie całą ich zawartością. Jedyne części stron, które nie będą wówczas wyświetlać się od razu to pewne elementy JavaScript, takie jak reklamy. W poście opublikowanym w serwisie Chromium Gerrit Google potwierdziło, iż dodało do Google Chrome Canary eksperymentalną flagę Closed Tab Cache, która pozwala nową funkcję testować.Funkcja Closed Tab Cache sprawia, że zawartość zamkniętych kart przeglądarki jest przechowywana w jej pamięci podręcznej. Właśnie to ma pozwalać na ich szybsze przywracanie.Jak przechowywanie zawartości zamkniętych kart przeglądarki w pamięci podręcznej wpłynie na wydajność i zasobożerność Google Chrome? Póki co nie wiadomo. Testy funkcji z pewnością pozwolą to jednak sprawdzić.Omówiona funkcja nie jest jedyną nowością zmierzającą do Chrome. Google pracuje też nad przeprojektowaną stroną Ustawień przeglądarki, odświeżoną kosmetycznie, a także nad ulepszeniami menu pozwalającego na sterowanie filmami, muzyką i innymi multimediami. W najnowszej wersji Google Chrome Canary menu to doczekało się przycisku Wycisz, który pozwala wyciszyć audio z dowolnej karty.Pamiętaj, że przeglądarkę Google Chrome możesz pobrać za pośrednictwem naszej bazy z oprogramowaniem.Źródło: Windows Latest , fot. tyt. mat. własne