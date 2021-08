Planujesz przejazd autostradą? Mapy Google poinformują, ile za niego zapłacisz

Przyda się.

Mapy Google zyskają świetną funkcję

Obecnie widać tylko informację o płatnych odcinkach drogi | Źródło: wł.

Mapy Google to bez wątpienia najpopularniejsza nawigacja mobilna. Regularnie wzbogaca się ona o przydatne nowości, które docelowo mają wesprzeć kierowców podczas pokonywania kilometrów. Jak się okazuje, już niedługo aplikacja poinformuje o m.in. kosztach związanych z chociażby przekroczeniem bramek na autostradzie.Jeśli korzystacie z Map Google , to zapewne doskonale znacie komunikat „mogą zostać pobrane opłaty za przejazd” wyskakujące przy wyznaczaniu trasy. Tego typu informacja jednak nigdy nie pokazywała najważniejszego, czyli dokładnej kwoty jaką przyjdzie nam za ten przejazd zapłacić. Niedługo ten stan rzeczy może ulec zmianie.Część osób korzystających z wersji beta aplikacji otrzymała specjalną ankietę od Google dotyczącą tego, które miejsce interfejsu będzie najlepsze dla nadchodzącej funkcji. Gigant sugeruje m.in.. Finalna decyzja zależna będzie jednak od wyborów społeczności.Nie da się ukryć, że tego typu nowość by się przydała. Mapy Google już teraz oferują m.in., lecz rzecz jasne te często są o wiele dłuższe i finalnie droższe. Dlatego też jasno podana kwota za przejazd autostradą rozwiązałaby mnóstwo problemów.Trudno jednak na ten moment wskazać kiedy funkcja trafi do powszechnego użytku. Nie znajduje się ona jeszcze nawet w fazie testów i wielce prawdopodobne, że najpierw udostępniona zostanie wyłącznie w kilku krajach. Miejmy nadzieję, iż w tym gronie znajdzie się także i Polska.Źródło: Android Police / Foto. Google