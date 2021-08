Microsoft wydał ostrzeżenie dla użytkowników Windows 11

Lektura obowiązkowa.

Nadchodzą zbugowane wersje Windows 11

Jak zainstalować Windows 11 Beta lub zmienić kanał z deweloperskiego?

Gdy tylko firma Microsoft udostępniła Windows 11 członkom programu Windows Insider , w ich ręce trafiły buildy z kanału przeznaczonego dla deweloperów. Oprogramowanie testowe umieszczane w tym właśnie kanale dedykowane jest osobom z większą wiedzą techniczną z trywialnego powodu: może sprawiać niemałe problemy. Dopiero jakiś czas temu w sieci pojawił się pierwszy build Windows 11 beta , a przedstawiciele korporacji z Redmond zakomunikowali, że to z niego powinna teraz korzystać lwia część testerów. Niestety, apel nie odniósł zamierzonego skutku, a Microsoft zmuszony jest sięgać po kolejne ostrzeżenia.Chociaż system Windows 11 nadal przebywa w fazie testów beta, jest na tyle stabilny, aby nadawał się do codziennego użytku, jeśli przymknąć oko na jego drobne mankamenty. Microsoft wystosował komunikat dla wszystkich użytkowników Windows 11, którzy wciąż korzystają z wydania dedykowanego deweloperom. Pojawią się w nim wkrótce nowości, które mogą nie działać najlepiej.Wraz z systemem Windows 11 firma Microsoft przejdzie na cykl pojedynczych, corocznych głównych aktualizacji. Aktualizacje funkcji wydawane będą w drugiej połowie każdego roku, a comiesięcznie udostępniane będą łatki zabezpieczeń. Obecnie członkowie Windows Insider z kanałów beta i dev testują wydanie Windows 11 21H2, które będzie dostępne na przełomie października i listopada bieżącego roku. Wkrótce jednak ten stan się zmieni, a insiderzy z kanału deweloperskiego będą testowali funkcje i ulepszenia planowane na przyszły rok w aktualizacji o nazwie wewnętrznej Windows 11 22H2. To z kolei oznacza o wiele więcej błędów w kolejnych kompilacjach.W wiadomości e-mail wysłanej do insiderów firma Microsoft zwróciła uwagę na ryzyko związane z uruchamianiem kompilacji z kanału deweloperskiego i ostrzegła użytkowników, że mogą zawierać znacznie więcej błędów, niż stabilne wydania z kanału beta. Użytkownikom zaleca się odejście od kanału dev, o ile oczywiście dalej chcą korzystać ze stabilnego softu, w jakości zbliżonej do tego, co otrzymamy na premierę systemu.Pamiętaj, że kanał beta nadal zapewni Ci dostęp do wszystkich funkcji, które pojawią się w Windows 11 jeszcze w tym roku. Jeśli zmienisz kanał dzisiaj, w zasadzie nic się nie zmieni. Użytkownicy obu kanałów testują obecnie Windows 11 Build 22000.160 i mają dostęp do tego samego zestawu funkcji.By zainstalować Windows 11 musisz zostać członkiem programu Windows Insider. Spokojnie: zrobisz to w trymiga - Microsoft nie musi wyrażać żadnej dodatkowej zgody. Jak to zrobić? Najpierw zarejestruj się tutaj . Dalej postępuj zgodnie z naszymi instrukcjami. Zmiany w rejestrze systemowym wykonujesz na własną odpowiedzialność.Kliknij prawym przyciskiem myszy na Menu Start i wybierz Ustawienia.Otwórz sekcję Aktualizacja i zabezpieczenia, a następnie zakładkę "Niejawny program testów systemu Windows".Połącz swoje konto Microsoft zarejestrowane w programie Windows Insider. Kliknij przycisk "Rozpocznij".Wybierz właściwy kanał. W przypadku chęci przetestowania Windows 11 Beta wybierz kanał wersji beta.Źródło: Windows