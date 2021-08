Przeglądarkowy Czat Google w końcu z ciemnym motywem

Trochę musieliśmy poczekać.

Ciemny motyw w kolejnej usłudze od Google

Źródło: Google

Możesz teraz włączyć ciemny motyw dla przeglądarkowego Czatu Google oraz dla wersji PWA (Google Chat Progressive Web App). Ciemny motyw to przede wszystkim lepsze doświadczenia z użytkowania aplikacji przy słabych warunkach oświetleniowych. Wszystko dzięki zredukowanej jasności, co może potencjalnie pozwolić odpocząć oczom.

Źródło: Google

Czat Google to usługa, która ostatnio ma trochę na pieńku ze społecznością. Gigant z Moutain View krytykowany jest bowiem za tragiczną organizację przenosin użytkowników z Hangouts oraz brak implementacji kluczowych funkcji znanych z tego komunikatora. Cóż, a co powiecie na ciemny motyw?Jeśli korzystacie z mobilnej wersji Czatu Google, to bez wątpienia zaznajomieni jesteście z ciemnym motywem. Jest on tam już dostępny od dłuższego czasu, co raczej nie stanowi jakiegokolwiek zaskoczenia. Deweloperzy wstrzymywali się jednak z implementacją tej funkcjonalności do przeglądarkowej odsłony aplikacji.Jak jednak wynika z oficjalnego ogłoszenia, tzw. dark mode został właśnie tam wdrożony. Z opublikowanego komunikatu możemy wyczytać:Na powyższych zrzutach ekranu widać, iż ciemny motyw prezentuje się naprawdę przyzwoicie. Google postawiło raczej na czerń a nie szarość, lecz wysoki kontrast w stosunku do kolorowych elementów to wynagradza. Wszystko wydaje się czytelne.Jeśli więc jesteście użytkownikami przeglądarkowej wersji Czatu Google, to koniecznie sprawdźcie czy macie dostęp do nowości. Specjalny przełącznik znajdziecie w ustawieniach komunikatora.Źródło i foto: Google