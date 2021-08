Teraz Windows 11 przetestujesz także w przeglądarce internetowej

Dokładnie tak.

Microsoft Edge w webowym Windows 11. | Źródło: mat. własne

Odpowiedź na potrzeby użytkowników

Jeśli za pośrednictwem Edge’a dostępnego z poziomu makiety pobierzesz jakiś plik, pobierzesz go na dysk twojego faktycznego komputera, a nie na przeglądarkowy Windows 11. Uruchamiając Microsoft Store ujrzysz zaś tylko stronę główną sklepu – nie przejdziesz z jej poziomu do strony żadnej z aplikacji w platformie.Eksplorując przeglądarkowy Windows 11 miej na uwadze to, iż działa on zdecydowanie wolniej niż faktyczny Windows 11. Mam w tej kwestii pewność, bowiem już od kilku tygodni testuję Windows 11 w wydaniu beta.Twórca omawianej poglądowej wersji Windows 11 – „Blue Edge” – potrzebował podobno tylko kilka dni na stworzenie „postawy” makiety. Przez kilka kolejnych dni zbierał on takie assety, jak ikony z Windows 11, kilka kolejnych poświęcił na planowanie, a ostatni tydzień na programowanie. Inspiracją do realizacji projektu było wideo, w którym youtuber Code With Harry zaprezentował swoją wersję Windows 11 napisaną w HTML, CSS i JavaScript. Minimalne wymagania Windows 11 wywołały wśród internautów sporo emocji. To między innymi dlatego, że obejmują one obecność TPM 2.0 oraz obsługę UEFI i bezpiecznego rozruchu. Uwadze nie umknął też fakt braku wsparcia dla nieco starszych procesorów. Rozwiązania takie jak przeglądarkowa wersja Windows 11 mogą być świetnym sposobem na zapoznanie się z nowym systemem Microsoftu dla takich osób, których komputery przynajmniej na razie wspomnianych wymagań nie spełniają.Windows 11, zgodnie z dotychczasowymi doniesieniami powinien zadebiutować w październiku lub listopadzie bieżącego roku. Do momentu premiery Microsoft ma w swoim nowym systemie jeszcze wiele do przetestowania. Na przykład, nie można jeszcze obsługiwać na nim aplikacji z Androida, a jest to funkcja, na którą sporo użytkowników czeka.Źródło: GitHub, fot. tyt. mat. własne