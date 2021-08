Google Tasks ułatwi organizację najważniejszych celów

Ważna nowość.

Google Tasks pozwoli przypiąć najważniejsze cele

Źródło: XDA-Developers

Google Tasks to jedna z najpopularniejszych aplikacji pozwalających na organizację obowiązków oraz wyznaczenie sobie celów. Ostatnio otrzymuje ona naprawdę sporo interesujących aktualizacji, które docelowo mają zwiększyć produktywność użytkowników. Jak się okazuje, niedługo usługa wzbogaci się o kolejną przydatną nowość.Kilka dni temu informowaliśmy Was o implementacji systemu zakładek do mobilnej aplikacji Google Tasks. Część użytkowników zaczęła zauważać jednak u siebie zmianę w jego obrębie. Gigant z Moutain View zdecydował się bowiem na dodanie ikony gwiazdki po lewej stronie niedawno dodanego poziomego paska.Dodatkowo przy każdym wyznaczonym zadaniu również pojawił się symbol gwiazdki. Kliknięcie w niego spowoduje przypięcie celu i wyświetlenie go we wspomnianej sekcji po lewej stronie interfejsu. W ten sposób użytkownik, które albo mają w tej chwili najwyższy priorytet, albo muszą być wykonane jak najszybciej.Nie da się ukryć, że tego typu nowość w Google Tasks może spodobać się szczególnie osobom tworzącym wiele list zawierających wiele zadań. W takich sytuacjach bardzo łatwo pogubić się, a co za tym idzie – zrobić mniej niż można było przez cały dzień wykonać. Wyróżnienie najbardziej palących celów może nieco zwiększyć produktywność oraz pozwolić skupić się na wybranych elementach.Na razie jednak wyłącznie po stronie serwera, więc wszyscy użytkownicy ujrzą ją u siebie zapewne na przestrzeni najbliższych tygodni.