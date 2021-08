Duolingo z planem rodzinnym, nowymi językami i nie tylko

Aplikacja się rozwija.

Duolingo – subskrypcja dla całej rodziny

Duolingo, popularna aplikacja służąca do nauki języków obcych, maskotka której zapewne niejedną osobę nawiedza w koszmarach, wkrótce doczeka się kilku ważnych zmian. Zapowiedziano je podczas dorocznej konferencji Duocon, która miała miejsce w piątek 20 sierpnia.Po pierwsze, niebawem Duolingo otrzyma zupełnie nowy plan subskrypcji. Mowa o planie rodzinnym, który pozwoli uzyskać dostęp do Duolingo Plus sześciu osobom na raz. Duolingo Plus to wersja premium Duolingo, która pozwala na naukę bez reklam, możliwość pobierania lekcji w aplikacji w celu nauki offline, nieograniczone testowanie tematów, bezpłatne przywrócenie dni nauki z rzędu, a także oferuje nielimitowaną liczbę żyć i możliwość wzięcia udziału w teście mierzącym postępy w nauce.Plan rodzinny Duolingo Plus ma kosztować 120 dolarów rocznie (około 470 złotych), co przekłada się na 20 dolarów (około 78 złotych) rocznie na osobę przy sześciu użytkownikach. Niestety, aplikacja nie zaoferuje opcji płatności miesięcznych. Dla porównania standardowy plan Duolingo Plus kosztuje 83,88 dolara rocznie (około 329 złotych) przy opłatach rocznych (co przekłada się na kwotę 6,99 dolarów na miesiąc) lub 12,99 dolara (około 51 złotych) miesięcznie przy opłatach miesięcznych.