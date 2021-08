Obraz Windows 11 ISO już w sieci. Czysta instalacja systemu w końcu możliwa

Windows 11 już w bazie oprogramowania Instalki.pl.

Windows 11 ISO - obraz Windows 11 dostępny do pobrania

Wszyscy chętni użytkownicy systemu Windows 10 od dłuższego już czasu mogą testować wydania Windows 11 przeznaczone dla członków programu Windows Insider - w kanale deweloperskim oraz beta. Do tej pory obrazy ISO Windows 11 nie były udostępnione w sieci, uniemożliwiając tym samym czystą instalację OS-u zaawansowanym użytkownikom. Miło mi poinformować, że ten stan rzeczy uległ zmianie, a obraz Windows 11 da się już pobrać z naszej bazy oprogramowania.Microsoft właśnie wydał pierwszy oficjalny plik ISO systemu Windows 11. Oznacza to, że jeśli chcesz dokonać czystej instalacji, możesz to zrobić. Należy pamiętać o tym, że jest to Windows 11 Insider Preview ISO, co oznacza, że aby korzystać z softu należy być testerem zarejestrowanym w ramach Windows Insider. Rejestracja jest jednak szybka, darmowa i bezproblemowa.