5 aplikacji na Androida, których nie możesz przegapić [Aplikacje tygodnia #250]

Zapraszamy na kolejną część naszej serii zestawień nowych i ciekawych gier i aplikacji dla Androida.

Tomatoro

Cena: 0 zł / Android: 4.1 i nowsze

Nieskomplikowana aplikacja do zarządzania czasem pracy czy nauki. Opiera się na tzw. technice Pomodoro, która dzieli czas skupienia na niewielkie bloki podzielone krótkimi przerwami. Ma to zapewnić znaczne zwiększenie produktywności. Czas pracy oraz przerw możemy dostosować do własnych preferencji.Interfejs sprowadza się w zasadzie do jednego ekranu z przyjemnym w obsłudze obrotowym pierścieniem do ustawiania timera.