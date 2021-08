My Friend Pedro - niezbyt trudna, a wciąga (recenzja gry)

Przyjemna gra akcji.





My Friend Pedro – gra akcji pełna skoków w zwolnionym tempie

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 10,99 zł za element / Android: 5.0 i nowsze

Bądźmy szczerzy - większość użytkowników na swoich smartfonach nie oczekuje skomplikowanych gier, nad którymi będą siedzieć godzinami. O wiele lepiej sprawdzają się lekkie produkcje, którymi można cieszyć się nawet podczas krótkich przerw. Nie powinny też męczyć wyśrubowanym poziomem trudności.My Friend Pedro spełnia oba warunki. Mamy tu do czynienia z grą akcji w starannie wykonanej kreskówkowej oprawie graficznej. Staramy się przejść wszystkie 37 poziomów, by pomóc tytułowemu bananowi Pedro w uwolnieniu rodziny.Sterowanie opiera się głównie na mechanice procy. Ustalamy siłę i kierunek skoku - gdy jesteśmy w zasięgu przeciwników czas zwalnia, a my musimy zastrzelić wrogów. Nie jest to przesadnie trudne, ale każdy ruch wymaga nieco zastanowienia. Zabawa daje sporo frajdy. Jedyne, do czego można by się przyczepić to brak możliwości ustawienia czułości sterowania, by lepiej dopasować ją do indywidualnych preferencji..Gra wyświetla reklamę po zakończeniu poziomu lub jeśli chcemy kontynuować rozgrywkę po stracie życia. To uczciwy kompromis, z którego możemy zrezygnować za niecałe 11 złotych.My Friend Pedro to bardzo udany tytuł. W pewnym sensie może stanowić wzór dla gier tego typu: atrakcyjna oprawa, satysfakcjonująca rozgrywka, rozsądny balans z reklamami. Czego chcieć więcej?