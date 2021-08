WhatsApp z ulepszoną funkcją znikających wiadomości

Ważna zmiana.

Wiadomości w WhatsApp znikną nawet po 90 dniach

Źródło: WABetaInfo

WhatsApp ostatnimi czasy wzbogaca się o liczne nowości, które – teoretycznie – mają zwiększyć prywatność użytkowników. Mowa tu między innymi o jednorazowych plikach multimedialnych czy znikających wiadomościach. Jak się okazuje, ta druga funkcja zostanie w najbliższym czasie nieco usprawniona.Do tej pory WhatsApp nie dawał użytkownikom jakiejkolwiek dowolności jeśli chodzi o wybór czasu, po którym mają znikać wiadomości. Jedyną opcją wciąż jest tylko 7 dni, co – przyznajmy szczerze – na tle konkurencji wypada niezwykle blado. Niedługo jednak trochę się w tej kwestii zmieni.Jak dostrzegł portal WABetaInfo, deweloperzy odpowiedzialni za komunikator pracują nad implementacją dwóch dodatkowych czasowych preferencji. Niedługo osoby korzystające z WhatsApp wybrać będą mogły, czy treść konwersacji ma zostać niszczonaNiestety próżno szukać indywidualnego dostosowywania funkcji znikających wiadomości. Niedawno uczynił to Signal , co bardzo spodobało się konsumentom. Kto wie – być może Facebook w przyszłości również wpadnie na podobny pomysł. Na razie jednak się na to nie zanosi.Trudno wskazać termin implementacji opisanej zmiany. Na razie została ona. Na publiczne wdrożenie nowości jeszcze więc nieco sobie poczekamy. Warto regularnie sprawdzać dostępność stosownej aktualizacji – ta zapewne pojawi się na przestrzeni najbliższych tygodni.Źródło: WABetaInfo / Foto. WhatsApp