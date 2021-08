Zegar w Windows 11 ze świetnymi funkcjami, na które czekałem

To już coś więcej niż prosta aplikacja.

Odświeżony Zegar już w Windows 11

Źródło: Microsoft

Ostatnimi czasy dosyć sporo mówi się o planach Microsoftu dotyczących odświeżenia niektórych aplikacji. Wszystko oczywiście na potrzeby Windowsa 11, który obecnie znajduje się w fazie beta. Większość programów otrzyma jednak wyłącznie kosmetyczne poprawki i szlify – wyjątkami od reguły są m.in. Paint oraz… Zegar.Wczoraj (19.08) mieliśmy do czynienia z oficjalną prezentacją przeprojektowanego Painta . Ten zyska niedługo m.in. ciemny motyw oraz szereg usprawnień poprawiających ogólne wrażenia płynące z użytkowania usługi. Na początku sierpnia doczekaliśmy się z kolei materiału zwiastującego ogromne zmiany w systemowym Zegarze. Teraz są one już dostępne dla członków programu Windows Insider.Czego mogą spodziewać się użytkownicy? Przede wszystkim wizualnych korekt przystosowujących Zegar do ogólnego interfejsu systemu. Warto jednak spojrzeć na zaimplementowaną funkcję, z której obecności ucieszą się niewątpliwie wszyscy zwolennicy produktywności i osoby mające problem z koncentracją.Przy pomocy nowościoraz wyznaczymy przerwy. Windows 11 wyświetli w tym celu estetyczny timer obrazujący wszystkie najważniejsze informacje. To oczywiście nie wszystko.Świetnym rozwiązaniem jest. Po zalogowaniu się możemy z poziomu aplikacji wybrać idealną muzykę, która pomoże nam się skoncentrować na wykonywanym zadaniu. Po rozpoczęciu odliczania czasu bez problemu możemy wstrzymać odtwarzanie dźwięków z poziomu minutnika widocznego na powyższym zrzucie ekranu.