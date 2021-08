Szykuje się podwyżka cen pakietu Microsoft 365

To pierwsza tak duża zmiana od 10 lat.

Nowe ceny Microsoft 365

Microsoft 365 Business Basic – zmiana z 5$ na 6$ (na użytkownika)

Microsoft 365 Business Premium– zmiana z 20$ na 22$ (na użytkownika)

Office 365 E1 – zmiana z 8$ na 10$ (na użytkownika)

Office 365 E3 – zmiana z 20$ na 23$ (na użytkownika)

Office 365 E5 – zmiana z 35$ na 38$ (na użytkownika)

Microsoft 365 E3 – zmiana z 32$ na 36$ (na użytkownika)

10 lat Microsoft 365

Microsoft zapowiedział właśnie zmiany w cenach subskrypcji Microsoft 365, która oferuje użytkownikom dostęp do takich programów jak Word, Excel, Outlook, PowerPoint i nie tylko. Zmiany te mają odzwierciedlać to, jak bardzo na przestrzeni lat zmieniła się zawartość usługi. Kiedy zaczną obowiązywać i kogo dotyczą.Jak możemy wyczytać w komunikacie Microsoftu, podwyżka cen zostanie dokonana w przypadku kilku planów subskrypcji – Microsoft 365 Business Basic, Microsoft 365 Business Premium, Office 365 E1, Office 365 E3, Office 365 E5 oraz Microsoft 365 E3. Widać więc, że dotknie ona tylko i wyłącznie firmy. Ceny pakietów konsumenckich i edukacyjnych pozostaną bez zmian, a przynajmniej na razie. Szczegóły dotyczące podwyżek cen przedstawia poniższa lista.Usługa Microsoft 365 zadebiutowała 28 czerwca 2011 roku (pod nazwą Office 365). Od tego czasu wzbogacono ją aż o 24 dodatkowe aplikacje, takie jak Microsft Teams, Power Apps, Power Automate, Stream, Planner, Visio czy One Drive. Poza tym, w ciągu 10 lat usługa zyskała aż 1400 nowych funkcji – funkcji, które ułatwiły komunikację i współpracę za pośrednictwem jej programów, poprawiły ich bezpieczeństwo i zgodność i nie tylko.