Google Chrome z przeprojektowaną stroną Nowej Karty. Coś poszło nie tak

Wygląda… źle.

Google Chrome ze zmianą, która może się nie spodobać

Stary wygląd (po lewej) oraz nowy wygląd (po prawej) | Źródło: 9to5google

Google Chrome przez ostatnie lata otrzymał pokaźną liczbę aktualizacji, które złożyły się na to, jak przeglądarka obecnie się prezentuje. Część elementów pozostała jednak niezmienna i do tego grona należy zaliczyć domyślną stronę Nowej Karty. Gigant z Moutain View w końcu zdecydował się zabrać również i za nią.Pierwszy raz o tytułowej zmianie usłyszeć można było jeszcze w czerwcu. Wtedy dostęp do nowości miała zaledwie garstka użytkowników, lecz wszystko wskazuje na to, iż Google rozpoczyna jej powszechne wdrażanie.Nie jest to dobra wiadomość.Dlaczego? Cóż – wygląda na to, iż koncern zapomniał już o swoich dążeniach do minimalistycznego wzornictwa i ograniczenia bałaganu na ekranie. Na poniższych zrzutach ekranu ujrzeć możecie stary oraz nowy wygląd Nowej Karty. Sami przyznacie, że sporo się zmieniło.Przede wszystkim zmniejszono logo Google,(teraz można to zrobić z poziomu specjalnego poziomego panelu „Kontynuuj przeglądanie”) a także aktywowano domyślnie sekcję „Odkrywaj”. To jednak nie wszystko, na co muszą przygotować się konsumenci.Jeśli klikniemy w „Zobacz wszystko” w celu zerknięcia na zestaw otwartych stron, to także zauważymy drobne zmiany.w wyłącznie formie plusika. Do tego da się jeszcze przyzwyczaić.Wszystko wygląda na to, że Google powoli decyduje się na wdrażanie nowości u wszystkich użytkowników. Nie wszyscy użytkownicy Google Chrome mają do niej dostęp – osobiście jeszcze nie mam – lecz to wyłącznie kwestia czasu. Kto wie, może jednak gigant zrezygnuje z nowego wyglądu?Źródło: 9to5google / Foto. pixabay.com (@geralt)