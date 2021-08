LibreOffice 7.2 nareszcie wydany. Darmowy pakiet biurowy z wieloma zmianami

Alternatywa dla Office w nowej wersji.

Zmiany w LibreOffice 7.2

Najnowsza wersja LibreOffice dostępna do pobrania

Darmowe alternatywy dla Microsoft Office istnieją, a jedną z najlepszych jest darmowy pakiet biurowy LibreOffice. Program rozwijany przez The Document Foundation doczekał się właśnie najnowszego wydania, opatrzonego numerem 7.2.0. LibreOffice 7.2.0 przygotowano z myślą o komputerach osobistych z systemami Windows, Linux i macOS. Najnowsza wersja lubianej aplikacji zagościła już w naszej bazie z oprogramowaniem.Nowości LibreOffice 7.2 Community zostały opracowane przez 171 współtwórców: 70% commitów pochodzi od 51 programistów zatrudnionych przez trzy firmy zasiadające w Radzie Doradczej TDF – Collabora, Red Hat i allotropia – lub inne organizacje (w tym The Document Foundation), a 30% od 120 indywidualnych wolontariuszy.LibreOffice 7.2 oferuje liczne ulepszenia wydajności w zakresie obsługi dużych plików, zwłaszcza skrócenia czasu otwierania niektórych plików DOCX i XLSX, zarządzania buforowaniem czcionek oraz otwierania prezentacji i rysunków zawierających duże obrazy. Istnieją również ulepszenia szybkości rysowania podczas korzystania z backendu Skia, który został wprowadzony w LibreOffice 7.1.LibreOffice 7.2 jako pierwsze z wydań jest dostępny natywnie dla procesorów Apple wykorzystujących architekturę ARM. Ze względu na wczesną fazę rozwoju na tej konkretnej platformie, pliki binarne są dostarczane, ale na tym etapie nie powinny być używane do żadnych krytycznych celów.LibreOffice oferuje najwyższy poziom kompatybilności pośród pakietów biurowych, począwszy od oferowania obsługi natywnego formatu OpenDocument (ODF), po świetną obsługę plików DOCX, XLSX i PPTX. Ponadto LibreOffice zapewnia wsparcie dla dużej liczby starszych formatów dokumentów.LibreOffice jest dostępny w 119 językach, w tym w języku polskim.Jeśli szukasz alternatywy dla płatnego pakietu Office, koniecznie wypróbuj LibreOffice. Odnośniki do pobrania nowej wersji pakietu znajdziesz poniżej.Źródło: mat. własny