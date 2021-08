Koniec korzystana z Android Auto na ekranach smartfonów

Spora strata dla wielu kierowców.

Koniec z Android Auto na ekranie smartfona

"Tryb samochodowy Asystenta Google to kolejna ewolucja naszej koncepcji aplikacji dla kierowców. Dla osób, które korzystają z Android Auto w obsługiwanych pojazdach, doświadczenie nie zmieni się. Ci, którzy korzystają z funkcji na telefonie (aplikacja mobilna Android Auto), zostaną automatycznie przeniesieni do trybu samochodowego Asystenta Google. Począwszy od Androida 12, tryb jazdy Asystenta Google będzie domyślnym i wbudowanym w oprogramowaniem trybem dla jazdy samochodem. W tej chwili nie mamy dalszych szczegółów do udostępnienia."

Nie wiem czy jesteście tego świadomi, ale Android Auto jest z nami już od 2014 roku. Aplikacja dostępna na smartfony pozwala wyświetlać wybrane aplikacje w systemach multimedialnych kompatybilnych samochodów. To kolosalne ułatwienie dla kierowców, jako że Mapy Google przeważnie biją na głowę dowolne rozwiązanie oferowane przez koncerny motoryzacyjne, a dodatkowe funkcje pokroju odtwarzania muzyki ze Spotify zwiększają komfort podróży wszystkich pasażerów. Do tej pory z Android Auto dało się korzystać również wyłącznie na ekranie smartfona. Niestety, Google potwierdziło, że uśmierci lubianą opcję.Możliwość korzystania z Android Auto na ekranach smartfonów pojawiła się jeszcze w 2016 roku. Kierowcy polubili ten tryb ze względu na czytelną mapę, duże ikony do kompatybilnych z systemem aplikacji, wygodne w odczytywaniu sporych rozmiarów powiadomienia oraz szybki dostęp do Asystenta Głosowego. Wraz z premierą zbliżonego trybu jazdy dla Asystenta Google w 2019 roku, przedstawiciele firmy z Mountain View zapowiedzieli, że "Android Auto for phone screens" za jakiś czas odejdzie w niepamięć. Wiemy już kiedy.Firma Google potwierdziła, że opcja wyświetlania Android Auto na ekranach smartfonów zniknie wraz z premierą systemu Android 12. Jako że aplikacja jest wbudowana w system począwszy od Androida 10, zaktualizowanie urządzenia do nowej wersji OS-u spowoduje usunięcie cenionej funkcji. Ta zostanie aktywna jedynie na tych smartfonach, które nie zostaną zaktualizowane do Androida 12.- czytamy w komunikacie Google. Tryb samochodowy Asystenta Google w kwietniu tego roku zaczął być udostępniany poza Stanami Zjednoczonymi. Niektóre jego funkcje są niestety dostępne wyłącznie w USA.Źródło: XDA, Google