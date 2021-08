Wydano Linux Manjaro 21.1 Pahvo. Kolejne usprawnienia w systemie

Spore zmiany w interfejsie Linux Manjaro 21.1 Pahvo w wersji GNOME

Dość popularna, a na pewno szeroko rozpoznawalna dystrybucja Linux Manjaro dostała nową wersję. Obecna legitymuje się numerkiem 21.1, a jej kodowa nazwa nosi miano Pahvo. Jak zwykle dostaliśmy nową wersję tego co czai się głęboko w kodzie, ale też wizualne usprawnienia i dodatki.Linux Manjaro 21.1 Pahvo tak jak poprzednie wersje bazuje na większej dystrybucji Arch Linux, jednak twórcy Manjaro chcieli nieco okiełznać system dla mniej doświadczonych użytkowników i go uprościć. W najnowszej edycji Pahvo znajdziemy kilka interfejsów graficznych do wyboru. Domyślnym jest Xfce 4.15, ale mamy też GNOME 40 czy KDE Plasma 5.22. Pod kątem jądra, to Linux 5.13. Otrzymujemy ulepszony instalator Calamares (m.in. poprawiona obsługa Btrfs czy ręczny wybór preferowanego systemu plików do automatycznego partycjonowania).