Na Allegro zalogujesz się niedługo danymi biometrycznymi

Allegro z licznymi wrześniowymi nowościami

Jeśli włączysz w swoim urządzeniu funkcję logowania danymi biometrycznymi, czyli na przykład odciskiem palca – od 6 września zalogujesz się w ten sposób na swoje konto Allegro.

Allegro to najpopularniejszy serwis handlowy w Polsce, więc nie dziwi fakt, że osoby za niego odpowiedzialne regularnie wprowadzają do niego nowości mające na celu zwiększenie atrakcyjności platformy.Jak się okazuje, niedługo użytkownicy doświadczą implementacji kilku naprawdę interesujących funkcji, które mogą okazać się niezwykle przydatne.Zapowiedziano bowiem m.in.. Z oficjalnego komunikatu możemy wyczytać:Funkcja dostępna będzie z poziomu aplikacji mobilnej przeznaczonej na telefony oraz tablety. Jako cel wdrożenia tej nowości podano „usprawnienie działania serwisu i obsługi użytkowników oraz wprowadzenie nowych usług”. Cóż, trudno się z tym kłócić. Niewątpliwie część osób ucieszy się ze wsparcia czytników biometrycznych – sam zapewne skorzystam z nowości.Allegro zapowiedziało także kilka innych zmian. Przede wszystkimdodanego pod konkretną transakcją. Dodatkowo osobom spoza rodziny zablokowany zostanie dostęp (teoretycznie) do uczestnictwa w programie Allegro Family. Zakończyły się również testy usługi Allegro Pay, więc niedługo spodziewać możemy się jej oficjalnego debiutu. Zbliża się także debiut aplikacji mobilnej Allegro Lokalnie.Ucieszą się również. Przesyłki dostarczą kurierzy DPD, UPD oraz DHL.Wszystkie powyższe funkcje zostaną wprowadzone 6 września. Wdrożonych zostanie wtedy także kilka innych poprawek i zmian – jeśli jesteście nimi zainteresowani, to odsyłamy na dedykowaną stronę Źródło: Allegro